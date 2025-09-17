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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) купить с доставкой в Москве
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15)

15 Отзывы
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 1
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 2
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 3
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 4
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 5
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 1
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 2
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 3
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 4
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 5
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696890
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х17
Вес, кг.
2.75

Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15)

Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.

Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15)

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Evgeniy K.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отвратного качества. расстояние между витками около сантиметра, сам по себе очень мягкий, для напорно-всасывающего. две звезды за то, что с метражом не обманули, а так ноль бы поставил.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для водозабора мотопомпы идеально. Для напорного шланга излишне.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
жалкое подобие на качество и оригинальный шланг. боюсь даже использовать по назначению, дабы работников не покалечить....
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Тимофей У.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный для своих целей. Отличие от других производителей - армирующая вставка более толстая и более крутой шаг ее навивки.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Для выкачивания по огороду подойдёт. Использовал один раз. Есть дырочка, тонкая как от иголки. На вид есть ещё много мест с пустотами в литье, скорее всего со временем этих дырочек будет больше.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Захар Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид был хорошо упакован, но по факту когда стал перекачивать воду обнаружил одну большую дыру и одну маленькую. Заметить проблему в пункте выдачи было нереально
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Совершенно обычный нормальный дренажный шланг. Форму держит, спираль достаточно жесткая, на изгибах как положено не заламывается.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не проверял в работе, но с первого взгляда отличный шланг!
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не шланг, а друшлаг. Хомутами не обжимается. Куча дыр. При чем установил как всасывающий на насосную станцию. Пойдет как поливочный.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не распаковал. Отправлю отзыв позже, когда начну пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный шланг, использовал для откачки колодца, не перегибается, очень прочный легко сворачивать, заказал еще один такой же.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо. Не подключали, так как насос не привезли.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг классный. Пришёл нужной длины и хорошее качество. Плотный. Взяли для рыбалки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
При отрицательной температуре ломается как спичка при малейшем сгибе. Не эластичный, пока холодный. Для каких-то летних целей подойдёт, на морозе вообще никак.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
при осмотре все нормально посмотрим в использовании



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Evgeniy K.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отвратного качества. расстояние между витками около сантиметра, сам по себе очень мягкий, для напорно-всасывающего. две звезды за то, что с метражом не обманули, а так ноль бы поставил.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Для водозабора мотопомпы идеально. Для напорного шланга излишне.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
жалкое подобие на качество и оригинальный шланг. боюсь даже использовать по назначению, дабы работников не покалечить....
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Тимофей У.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный для своих целей. Отличие от других производителей - армирующая вставка более толстая и более крутой шаг ее навивки.
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Для выкачивания по огороду подойдёт. Использовал один раз. Есть дырочка, тонкая как от иголки. На вид есть ещё много мест с пустотами в литье, скорее всего со временем этих дырочек будет больше.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Захар Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид был хорошо упакован, но по факту когда стал перекачивать воду обнаружил одну большую дыру и одну маленькую. Заметить проблему в пункте выдачи было нереально
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Совершенно обычный нормальный дренажный шланг. Форму держит, спираль достаточно жесткая, на изгибах как положено не заламывается.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не проверял в работе, но с первого взгляда отличный шланг!
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не шланг, а друшлаг. Хомутами не обжимается. Куча дыр. При чем установил как всасывающий на насосную станцию. Пойдет как поливочный.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не распаковал. Отправлю отзыв позже, когда начну пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный шланг, использовал для откачки колодца, не перегибается, очень прочный легко сворачивать, заказал еще один такой же.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо. Не подключали, так как насос не привезли.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг классный. Пришёл нужной длины и хорошее качество. Плотный. Взяли для рыбалки. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
При отрицательной температуре ломается как спичка при малейшем сгибе. Не эластичный, пока холодный. Для каких-то летних целей подойдёт, на морозе вообще никак.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
при осмотре все нормально посмотрим в использовании


Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-15) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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