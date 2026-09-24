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Шланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25)

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Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 1
Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 2
Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 3
Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 4
Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 5
Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 1
  • Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 2
  • Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 3
  • Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 4
  • Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 5
  • Шланг поливочный ЗУБР 1/2?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х14
Вес, кг.
3.05

Описание товара Шланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25)

Армированный усиленный шланг ЗУБР ПВХ 40312-1/2-25 - приспособление для полива и орошения садового участка. Выполнен из медицинского ПВХ и для большей прочности имеет сетчатую армировку.

Отзывы о товаре Шланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Армированный усиленный шланг ЗУБР ПВХ 40312-1/2-25 - приспособление для полива и орошения садового участка. Выполнен из медицинского ПВХ и для большей прочности имеет сетчатую армировку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный, ПРОФЕССИОНАЛ (40312-1/2-25) - купить по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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