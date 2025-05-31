Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 696880
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1 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х15
Вес, кг.
4.4
Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)
Поливочный шланг Grinda Proline expert 5 3/4, 15 м, 30 атм 429007-3/4-15 подходит для полива дачного участка. Отличается особой прочностью и надежностью, не перегибается, не перекручивается и сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Экологически чистый. Не содержит кадмий и барий. Способен работать в широком диапазоне температур от 5 до +50 °С.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный шланг Grinda Proline expert 5 3/4, 15 м, 30 атм 429007-3/4-15 подходит для полива дачного участка. Отличается особой прочностью и надежностью, не перегибается, не перекручивается и сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Экологически чистый. Не содержит кадмий и барий. Способен работать в широком диапазоне температур от 5 до +50 °С.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
качественно на вид,время покажет...
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг,не задумывается, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший, не перегибается когда протягиваеш
Достоинства:
Комментарий:
Не перекручивается, легкий, быстросъемы и муфты прикупить можно, но если все в саду было расчитано на размер побольше, то соответственно для монтажа было бы все под рукой. Поэтому я бы советовал покупать все таки 3\\4
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества и дешевле чем в магазине у нас .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, быстрая доставка. Не тяжелый, яркая расцветка. Легко заправился в коннектор
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг,брал для дачи мыть машину. В придачу купил пистолет для полива всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
вполне добротный шланг за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
на вид и ощупь очень даже хорош
Достоинства:
Комментарий:
брал 20 метровый,всё отлично,не перекручивается,не ломается
Достоинства:
Комментарий:
Шланг супер. Жене понравился. Заказал на следующий день доставили. Молодцы!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг, не переламывается, Закажу ещё, большей длины.
Достоинства:
Комментарий:
шланг огонь, мягкий, удобный, давление держит.
Достоинства:
Комментарий:
шланг по заявленным хар-кам
Достоинства:
Комментарий:
Удобный шланг, пока не передавливается при скручивании
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, будем пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг не твердый и не мягкий,как хотел.
Достоинства:
Комментарий:
Классный!!! Только сейчас поняла, что на таких вещах нельзя экономить! Надеюсь надолго хватит. При сгибании выпрямляется назад и никаких следов заломов не остается! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный, не ломается не перекручивается.
Достоинства:
Комментарий:
На вид и на ощупь шланг нормальный,дальше будет видно после применения по предназначению.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, а в деле покажет лето.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие качества,эластичный прочный.
Достоинства:
Комментарий:
шлинг отличный, для мойки высокого давления самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Прочный, но в то же время гибкий и не тяжёлый. Одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Шланг хорошего качества. Имеется запах, но это не страшно. Спасибо за быструю доставку. К покупке конечно но же рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший шланг ,не ломается ,не перекручивается
Достоинства:
Комментарий:
Как искали-жесткий,выглядит надежным!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, мягкий и не перекручивается.
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший даже я бы сказал отличный Я только с размером ошибся
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший,диаметр 1/2" это наружный,а внутренний 12мм . Так что для полива тонковат
Достоинства:
Комментарий:
Товар нормальный, но для холодной погоды шланг конечно очень жёсткий. Ещё мой персональный косяк не повторяйте. Я искал шланг с диаметром 3/4 дюйма. У разных продавцов цена отличалась. Не внимательно посмотрел у продавца диаметр (специально не указана была на первом фото, а купился на цену дешевле которую продавец хорошо обозначил на фото) В итоге купил не тот диаметр 1/2 дюйма и по сути ни копеечки не выгадал.
Достоинства:
Комментарий:
качество говорит само за себя
Достоинства:
Комментарий:
новая формула у шланга ,прослужит долго ,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй шланг от этого производителя, качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Шлангер визуально качественный. Солнце покажет.
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)
Достоинства:
Комментарий:
качественно на вид,время покажет...
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг,не задумывается, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший, не перегибается когда протягиваеш
Достоинства:
Комментарий:
Не перекручивается, легкий, быстросъемы и муфты прикупить можно, но если все в саду было расчитано на размер побольше, то соответственно для монтажа было бы все под рукой. Поэтому я бы советовал покупать все таки 3\\4
Достоинства:
Комментарий:
Товар хорошего качества и дешевле чем в магазине у нас .
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, быстрая доставка. Не тяжелый, яркая расцветка. Легко заправился в коннектор
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг,брал для дачи мыть машину. В придачу купил пистолет для полива всё отлично.
Достоинства:
Комментарий:
вполне добротный шланг за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
на вид и ощупь очень даже хорош
Достоинства:
Комментарий:
брал 20 метровый,всё отлично,не перекручивается,не ломается
Достоинства:
Комментарий:
Шланг супер. Жене понравился. Заказал на следующий день доставили. Молодцы!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг, не переламывается, Закажу ещё, большей длины.
Достоинства:
Комментарий:
шланг огонь, мягкий, удобный, давление держит.
Достоинства:
Комментарий:
шланг по заявленным хар-кам
Достоинства:
Комментарий:
Удобный шланг, пока не передавливается при скручивании
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, будем пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший шланг не твердый и не мягкий,как хотел.
Достоинства:
Комментарий:
Классный!!! Только сейчас поняла, что на таких вещах нельзя экономить! Надеюсь надолго хватит. При сгибании выпрямляется назад и никаких следов заломов не остается! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный, не ломается не перекручивается.
Достоинства:
Комментарий:
На вид и на ощупь шланг нормальный,дальше будет видно после применения по предназначению.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, а в деле покажет лето.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие качества,эластичный прочный.
Достоинства:
Комментарий:
шлинг отличный, для мойки высокого давления самое то!
Достоинства:
Комментарий:
Прочный, но в то же время гибкий и не тяжёлый. Одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Шланг хорошего качества. Имеется запах, но это не страшно. Спасибо за быструю доставку. К покупке конечно но же рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший шланг ,не ломается ,не перекручивается
Достоинства:
Комментарий:
Как искали-жесткий,выглядит надежным!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший шланг, мягкий и не перекручивается.
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший даже я бы сказал отличный Я только с размером ошибся
Достоинства:
Комментарий:
шланг хороший,диаметр 1/2" это наружный,а внутренний 12мм . Так что для полива тонковат
Достоинства:
Комментарий:
Товар нормальный, но для холодной погоды шланг конечно очень жёсткий. Ещё мой персональный косяк не повторяйте. Я искал шланг с диаметром 3/4 дюйма. У разных продавцов цена отличалась. Не внимательно посмотрел у продавца диаметр (специально не указана была на первом фото, а купился на цену дешевле которую продавец хорошо обозначил на фото) В итоге купил не тот диаметр 1/2 дюйма и по сути ни копеечки не выгадал.
Достоинства:
Комментарий:
качество говорит само за себя
Достоинства:
Комментарий:
новая формула у шланга ,прослужит долго ,спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй шланг от этого производителя, качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Шлангер визуально качественный. Солнце покажет.