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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)

35 Отзывы
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 12
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 13
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 12
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 13
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696880
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х15
Вес, кг.
4.4

Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)

Поливочный шланг Grinda Proline expert 5 3/4, 15 м, 30 атм 429007-3/4-15 подходит для полива дачного участка. Отличается особой прочностью и надежностью, не перегибается, не перекручивается и сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Экологически чистый. Не содержит кадмий и барий. Способен работать в широком диапазоне температур от 5 до +50 °С.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Руслан.

Достоинства:


Комментарий:
качественно на вид,время покажет...
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг,не задумывается, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший, не перегибается когда протягиваеш
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не перекручивается, легкий, быстросъемы и муфты прикупить можно, но если все в саду было расчитано на размер побольше, то соответственно для монтажа было бы все под рукой. Поэтому я бы советовал покупать все таки 3\\4
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества и дешевле чем в магазине у нас .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Inna

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, быстрая доставка. Не тяжелый, яркая расцветка. Легко заправился в коннектор
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг,брал для дачи мыть машину. В придачу купил пистолет для полива всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
вполне добротный шланг за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид и ощупь очень даже хорош
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
брал 20 метровый,всё отлично,не перекручивается,не ломается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг супер. Жене понравился. Заказал на следующий день доставили. Молодцы!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг, не переламывается, Закажу ещё, большей длины.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
шланг огонь, мягкий, удобный, давление держит.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг по заявленным хар-кам
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Григорий С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный шланг, пока не передавливается при скручивании
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, будем пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг не твердый и не мягкий,как хотел.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Ирина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Классный!!! Только сейчас поняла, что на таких вещах нельзя экономить! Надеюсь надолго хватит. При сгибании выпрямляется назад и никаких следов заломов не остается! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, не ломается не перекручивается.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Эдуард И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид и на ощупь шланг нормальный,дальше будет видно после применения по предназначению.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Людмила Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, а в деле покажет лето.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие качества,эластичный прочный.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
шлинг отличный, для мойки высокого давления самое то!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный, но в то же время гибкий и не тяжёлый. Одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Лещенко В.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хорошего качества. Имеется запах, но это не страшно. Спасибо за быструю доставку. К покупке конечно но же рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший шланг ,не ломается ,не перекручивается
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Как искали-жесткий,выглядит надежным!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, мягкий и не перекручивается.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший даже я бы сказал отличный Я только с размером ошибся
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший,диаметр 1/2" это наружный,а внутренний 12мм . Так что для полива тонковат
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Юрий Черепахин

Достоинства:


Комментарий:
Товар нормальный, но для холодной погоды шланг конечно очень жёсткий. Ещё мой персональный косяк не повторяйте. Я искал шланг с диаметром 3/4 дюйма. У разных продавцов цена отличалась. Не внимательно посмотрел у продавца диаметр (специально не указана была на первом фото, а купился на цену дешевле которую продавец хорошо обозначил на фото) В итоге купил не тот диаметр 1/2 дюйма и по сути ни копеечки не выгадал.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
качество говорит само за себя
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
новая формула у шланга ,прослужит долго ,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй шланг от этого производителя, качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Шлангер визуально качественный. Солнце покажет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шланг Grinda Proline expert 5 3/4, 15 м, 30 атм 429007-3/4-15 подходит для полива дачного участка. Отличается особой прочностью и надежностью, не перегибается, не перекручивается и сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Экологически чистый. Не содержит кадмий и барий. Способен работать в широком диапазоне температур от 5 до +50 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Руслан.

Достоинства:


Комментарий:
качественно на вид,время покажет...
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг,не задумывается, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший, не перегибается когда протягиваеш
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не перекручивается, легкий, быстросъемы и муфты прикупить можно, но если все в саду было расчитано на размер побольше, то соответственно для монтажа было бы все под рукой. Поэтому я бы советовал покупать все таки 3\\4
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хорошего качества и дешевле чем в магазине у нас .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Inna

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, быстрая доставка. Не тяжелый, яркая расцветка. Легко заправился в коннектор
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг,брал для дачи мыть машину. В придачу купил пистолет для полива всё отлично.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
вполне добротный шланг за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
на вид и ощупь очень даже хорош
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
брал 20 метровый,всё отлично,не перекручивается,не ломается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг супер. Жене понравился. Заказал на следующий день доставили. Молодцы!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг, не переламывается, Закажу ещё, большей длины.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
шланг огонь, мягкий, удобный, давление держит.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг по заявленным хар-кам
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Григорий С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный шланг, пока не передавливается при скручивании
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пришел быстро, будем пробовать.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг не твердый и не мягкий,как хотел.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Ирина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Классный!!! Только сейчас поняла, что на таких вещах нельзя экономить! Надеюсь надолго хватит. При сгибании выпрямляется назад и никаких следов заломов не остается! Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, не ломается не перекручивается.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Эдуард И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид и на ощупь шланг нормальный,дальше будет видно после применения по предназначению.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Людмила Х.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, а в деле покажет лето.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие качества,эластичный прочный.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
шлинг отличный, для мойки высокого давления самое то!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Прочный, но в то же время гибкий и не тяжёлый. Одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Лещенко В.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хорошего качества. Имеется запах, но это не страшно. Спасибо за быструю доставку. К покупке конечно но же рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший шланг ,не ломается ,не перекручивается
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Как искали-жесткий,выглядит надежным!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, мягкий и не перекручивается.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший даже я бы сказал отличный Я только с размером ошибся
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший,диаметр 1/2" это наружный,а внутренний 12мм . Так что для полива тонковат
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Юрий Черепахин

Достоинства:


Комментарий:
Товар нормальный, но для холодной погоды шланг конечно очень жёсткий. Ещё мой персональный косяк не повторяйте. Я искал шланг с диаметром 3/4 дюйма. У разных продавцов цена отличалась. Не внимательно посмотрел у продавца диаметр (специально не указана была на первом фото, а купился на цену дешевле которую продавец хорошо обозначил на фото) В итоге купил не тот диаметр 1/2 дюйма и по сути ни копеечки не выгадал.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
качество говорит само за себя
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Марина Л.

Достоинства:


Комментарий:
новая формула у шланга ,прослужит долго ,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй шланг от этого производителя, качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Шлангер визуально качественный. Солнце покажет.


Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 3/4?, 15 м, 30 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-3/4-15) - по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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