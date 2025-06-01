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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15)

30 Отзывы
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 12
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 12
  • Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696879
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15)
890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х14
Вес, кг.
2.6

Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15)

Поливочный шланг Grinda Proline expert 5 1/2, 15 м, 35 атм 429007-1/2-15 подходит для полива дачного участка. Отличается особой прочностью и надежностью, не перегибается, не перекручивается и сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Экологически чистый. Не содержит кадмий и барий. Способен работать в широком диапазоне температур от 5 до +50 °С.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15)

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный даже при холодной воде остаётся эластичным и податливым не не перегибается отличный буду ещё брать только большего сечения.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Не перегибается .
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Григорий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг,первый сезон правда)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг,качественный,ничем не хуже чем Керхер,зато в два раза дешевле. Я как раз соединил Керхер и гринду вместе.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, напор из скважины держит уверенно, не перегибается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро! Шланг отличный, меня устраивает на все 100%! Такой взял второй! Качеством товара Grinda доволен! Весь инвентарь для полива этой фирмы! Цена = качество!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую,зашёл в магазин на рынке у себя в Наб челнах за фитингами спросил как мой шланг (с образцом)он вынес плакат и показал мой шланг на первом месте сказал один из лучших,как-то так
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жёстковат, на улице похолодало до +5.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, давно хотела токой, хватает на весь огород.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, хорошо упакован. Шланг мне понравился по качеству, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Аркадий П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал, позже дополню от
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Закрываю не первый раз, заказ нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар рекомендую не перемалывается
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина С

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна покупкой.шланг пришёл,в срок,упакован добротно и компактно.в отзывах читала,что загибается.для меня нет.да,немного может перекрутиться,но выравнивается быстро,заломов нет.с моим старым шлангом не сравнить.когда прохладно,не такой мягкий,как в жару,но всё равно заломов не оставляе т можно было купить чуть больше в диаметре,пришлось,просто,купить другой переходник.к покупке рекомендую.спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
шланг понравился, не скручивается выглядит мощно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, искал недорогой шланг который не будет заламываться, этот то что надо поливать удовольствие заломов нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид вроде нормальный, посмотрим в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг, по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество. Конекторы вставляются с натягом.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует. Упаковано хорошо, но всё равно продрали. Отличный шланг, на солнце в меру мягкий, в тени +12 не очень жёсткий, не скручивается, не ломается. В бухте 20м.14см. в минус не ушли, что радует. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Своих денег стоит!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Немного жестковат, но это наверно, потому что холодно пока.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Это второй купленный шланг за последние время. Очень удобный. Сейчас намотаю на катушку вообще будет супер. Прочный, лëгкий, не перегибается. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сандркин В.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошего качества. купил для мойки .в работе еще не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Булатов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
шланг очень хороший для такой цены. очень трудно найти что то путёвое
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Качества огонь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка пришла на 1 день раньше срока. упаковано хорошо. шланг очень плотный и на катушку намотать первый раз прям целый квест, потому что, он практически не гнется. посмотрим как будет в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, не перегибаеться
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный шлангодин уже есть такой 3/4 дюйма. Берите не пожалеете за такую цену!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный.только почему то метра не хватает.С миру по метру-нищему на Мерседес



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шланг Grinda Proline expert 5 1/2, 15 м, 35 атм 429007-1/2-15 подходит для полива дачного участка. Отличается особой прочностью и надежностью, не перегибается, не перекручивается и сохраняет гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Экологически чистый. Не содержит кадмий и барий. Способен работать в широком диапазоне температур от 5 до +50 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный даже при холодной воде остаётся эластичным и податливым не не перегибается отличный буду ещё брать только большего сечения.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Не перегибается .
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Григорий Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг,первый сезон правда)
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг,качественный,ничем не хуже чем Керхер,зато в два раза дешевле. Я как раз соединил Керхер и гринду вместе.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, напор из скважины держит уверенно, не перегибается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро! Шланг отличный, меня устраивает на все 100%! Такой взял второй! Качеством товара Grinda доволен! Весь инвентарь для полива этой фирмы! Цена = качество!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую,зашёл в магазин на рынке у себя в Наб челнах за фитингами спросил как мой шланг (с образцом)он вынес плакат и показал мой шланг на первом месте сказал один из лучших,как-то так
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Жёстковат, на улице похолодало до +5.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, давно хотела токой, хватает на весь огород.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, хорошо упакован. Шланг мне понравился по качеству, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Аркадий П.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал, позже дополню от
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Закрываю не первый раз, заказ нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар рекомендую не перемалывается
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина С

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна покупкой.шланг пришёл,в срок,упакован добротно и компактно.в отзывах читала,что загибается.для меня нет.да,немного может перекрутиться,но выравнивается быстро,заломов нет.с моим старым шлангом не сравнить.когда прохладно,не такой мягкий,как в жару,но всё равно заломов не оставляе т можно было купить чуть больше в диаметре,пришлось,просто,купить другой переходник.к покупке рекомендую.спасибо
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
шланг понравился, не скручивается выглядит мощно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, искал недорогой шланг который не будет заламываться, этот то что надо поливать удовольствие заломов нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид вроде нормальный, посмотрим в процессе эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший шланг, по хорошей цене
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество. Конекторы вставляются с натягом.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует. Упаковано хорошо, но всё равно продрали. Отличный шланг, на солнце в меру мягкий, в тени +12 не очень жёсткий, не скручивается, не ломается. В бухте 20м.14см. в минус не ушли, что радует. Продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шланг. Своих денег стоит!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Немного жестковат, но это наверно, потому что холодно пока.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Это второй купленный шланг за последние время. Очень удобный. Сейчас намотаю на катушку вообще будет супер. Прочный, лëгкий, не перегибается. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сандркин В.

Достоинства:


Комментарий:
товар хорошего качества. купил для мойки .в работе еще не пробовал.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Булатов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
шланг очень хороший для такой цены. очень трудно найти что то путёвое
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
Качества огонь за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка пришла на 1 день раньше срока. упаковано хорошо. шланг очень плотный и на катушку намотать первый раз прям целый квест, потому что, он практически не гнется. посмотрим как будет в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, не перегибаеться
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный шлангодин уже есть такой 3/4 дюйма. Берите не пожалеете за такую цену!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный.только почему то метра не хватает.С миру по метру-нищему на Мерседес


Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойный, плетёное армирование, PROLine (429007-1/2-15) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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