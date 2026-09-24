Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1? 25 м, 25 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
В наличии
Код товара: 696874
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3 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х49х20
Вес, кг.
12.4
Описание товара Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1? 25 м, 25 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1-25)
Поливочный пятислойный шланг GRINDA PROLine EXPERT 1, 25 м, 25 атм 429007-1-25 применяется для полива садового или дачного участка. Надежность. Выполнен из пяти слоёв армированного полиамидными нитями ПВХ, который отличается устойчивостью к воздействию солнца, износостойкостью и не перекручивается при использовании. Сохраняет свою гибкость при высоких и низких температурах в диапазоне от -20 до +50°С. Безопасность. Не содержит кадмий и барий, безопасен для окружающей среды и человека.
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный пятислойный шланг GRINDA PROLine EXPERT 1, 25 м, 25 атм 429007-1-25 применяется для полива садового или дачного участка. Надежность. Выполнен из пяти слоёв армированного полиамидными нитями ПВХ, который отличается устойчивостью к воздействию солнца, износостойкостью и не перекручивается при использовании. Сохраняет свою гибкость при высоких и низких температурах в диапазоне от -20 до +50°С. Безопасность. Не содержит кадмий и барий, безопасен для окружающей среды и человека.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1? 25 м, 25 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1-25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1? 25 м, 25 атм, пятислойный, текстильное армирование, PROLine (429007-1-25)