Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA
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Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%15 740 руб. 20 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696848
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.23х0.13
Вес, кг.
7.9
Описание товара Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA
Конвектор напольный ROYAL THERMO STEP - это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные ROYAL THERMO STEP предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами или окнами в пол. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.
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Конвектор напольный ROYAL THERMO STEP - это готовый к монтажу напольный отопительный прибор, работающий по принципу естественной конвекции. Напольные ROYAL THERMO STEP предназначены для эксплуатации в жилых, общественных и административных помещениях с панорамными окнами или окнами в пол. Используются в однотрубных или двухтрубных закрытых насосных системах отопления.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Конвектор напольный Royal Thermo STEP-130/130/1000-2-N-WT-LG-NA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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