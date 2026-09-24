Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 100 S Silent
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%2 690 руб. 3 200 руб.
В наличии
Код товара: 696844
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 690 руб. -16%
3 200 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х16х16
Вес, г.
500
Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 100 S Silent
Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.
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Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 100 S Silent - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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