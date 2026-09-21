Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель нагревательный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%9 990 руб. 25 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696788
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х34х6
Вес, кг.
6.63
Описание товара Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект)
Серия RTDC - тонкий двужильный нагревательный кабель высокой мощности (17 Вт/м). Обе нагревательные жилы кабеля являются греющими, что обеспечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная муфта позволяет сократить высоту подъема уровня пола и обеспечивает высокую надежность системы. Суперпрочная арамидная жила и трехслойная изоляция надежно защищают кабель от случайных повреждений и перегрева в течение всего срока службы. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.
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Серия RTDC - тонкий двужильный нагревательный кабель высокой мощности (17 Вт/м). Обе нагревательные жилы кабеля являются греющими, что обеспечивает быстрый нагрев пола. Тонкая герметичная муфта позволяет сократить высоту подъема уровня пола и обеспечивает высокую надежность системы. Суперпрочная арамидная жила и трехслойная изоляция надежно защищают кабель от случайных повреждений и перегрева в течение всего срока службы. Рекомендуется для укладки в бетонную стяжку, подходит для помещений со сложной конфигурацией.
Кабель нагревательный Royal Thermo Doublepower Cable RTDC 2-17-2000 (комплект) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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