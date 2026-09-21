Комплект теплого пола Royal Thermo Flat Mat RTFM 2-150-0,5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Комплект теплого пола Royal Thermo Flat Mat RTFM 2-150-0,5
В этой серии нагревательных матов Royal Thermo Flat Mat RTFM тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения.
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