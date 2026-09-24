Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-5 с терморегулятором Basic
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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%7 640 руб. 18 770 руб.
В наличии
Код товара: 696750
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 640 руб. -59%
18 770 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х30х16
Вес, кг.
2.4
Описание товара Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-5 с терморегулятором Basic
Серия RTEM— классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы.
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Серия RTEM— классические и технологичные маты мощностью 180 Вт/м? на текстильной самоклеящейся основе. Тонкий двухжильный кабель надежно вплетен в основу мата, что исключает его отрыв и смещение. По всей площади основа пропитана специальным клеящим составом, благодаря чему мат идеально распределяется и фиксируется на поверхности, без образования бугров. Тефлоновая изоляция нагревательных жил и сверхпрочная кевларовая нить обеспечивает защиту от механических повреждений и долгий срок службы.
Комплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-5 с терморегулятором Basic - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7640 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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