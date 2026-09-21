Комплект теплого пола Royal Thermo Flat Mat RTFM 2-150-6
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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%9 810 руб. 18 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696743
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х30х24
Вес, кг.
2.1
Описание товара Комплект теплого пола Royal Thermo Flat Mat RTFM 2-150-6
В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения.
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