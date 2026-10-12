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Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500

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Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 1
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 2
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 3
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 4
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 5
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 6
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 7
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 8
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 9
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 10
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 11
Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 1
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 2
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 3
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 4
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 5
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 6
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 7
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 8
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 9
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 10
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 11
  • Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
3 190 руб.  4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696736
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвекторы
Размеры в упаковке, см
48х45х14
Вес, кг.
4

Описание товара Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500

Электрический конвектор NERO Mechanic — это простое и надежное решение для эффективного обогрева помещений. С механическим управлением, этот конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла, не пересушивая воздух и поддерживая комфортную атмосферу. Компактный и стильный дизайн устройства позволяет ему легко вписаться в любой интерьер, а также удобно перемещаться по комнате. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, NERO Mechanic отлично подходит для квартир, офисов и загородных домов.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-500




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Конвекторы
Описание
Электрический конвектор NERO Mechanic — это простое и надежное решение для эффективного обогрева помещений. С механическим управлением, этот конвектор обеспечивает равномерное распределение тепла, не пересушивая воздух и поддерживая комфортную атмосферу. Компактный и стильный дизайн устройства позволяет ему легко вписаться в любой интерьер, а также удобно перемещаться по комнате. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, NERO Mechanic отлично подходит для квартир, офисов и загородных домов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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