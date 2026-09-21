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IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 купить с доставкой в Москве
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IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15

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IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 1
IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 2
IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 3
IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 4
IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 5
IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модуль для увлажнителя
  • IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 1
  • IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 2
  • IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 3
  • IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 4
  • IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 5
  • IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
340 руб.  950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696670
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Модуль для увлажнителя
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
40

Описание товара IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15

IQ-модуль Smart Eye со встроенным датчиком присутствия реагирует на движение и позволяет увеличить время работы увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX до 5 дней без долива воды, при этом экономия электроэнергии и воды может достигать 40%

Отзывы о товаре IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Модуль для увлажнителя
Описание
IQ-модуль Smart Eye со встроенным датчиком присутствия реагирует на движение и позволяет увеличить время работы увлажнителя-ecoBIOCOMPLEX до 5 дней без долива воды, при этом экономия электроэнергии и воды может достигать 40%
Самовывоз
Доставка
Отзывы


IQ-модуль для увлажнителя Electrolux Smart Eye EHU/SM-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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