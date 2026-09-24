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Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Москве
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Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)

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Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 1
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 2
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 3
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 4
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 5
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 6
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 7
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 8
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 9
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 1
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 2
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 3
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 4
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 5
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 6
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 7
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 8
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 9
  • Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
4 000 руб.  8 290 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)
4 000 руб. -52%
8 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х15
Вес, кг.
1.3

Описание товара Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)

В этой серии нагревательных матов Electrolux EEM 2-150-2 тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола.

Отзывы о товаре Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
В этой серии нагревательных матов Electrolux EEM 2-150-2 тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола) - стоимость товара 4000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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