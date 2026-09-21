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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T купить с доставкой в Москве
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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T

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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 1
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 2
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 3
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 4
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 5
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 6
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 7
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 8
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 1
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 2
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 3
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 4
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 5
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 6
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 7
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 8
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
8 446 руб.  10 570 руб. 

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В наличии
Код товара: 696657
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Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T
8 446 руб. -20%
10 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
5.9

Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T

Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Rapid, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. По желанию, можно выбрать настенную (входит в комплектацию модуля) или напольную (приобретается отдельно) установку. Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).

Отзывы о товаре Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Описание
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Rapid, позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. По желанию, можно выбрать настенную (входит в комплектацию модуля) или напольную (приобретается отдельно) установку. Отопительный модуль Rapid Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. Ресурс нагревательного элемента Hedgehog 25 лет! ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Rapid Transformer ECH/R-2500 T - по цене 8446 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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