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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T купить с доставкой в Москве
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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T

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Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 1
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 2
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 3
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 4
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 5
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 6
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 7
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 8
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 9
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 10
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 11
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 12
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 13
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 14
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 15
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 16
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 17
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 18
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 19
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 20
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 1
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 2
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 3
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 4
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 5
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 6
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 7
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 8
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 9
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 10
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 11
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 12
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 13
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 14
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 15
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 16
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 17
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 18
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 19
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 20
  • Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 200 руб.  9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696656
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х45х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T

Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2 позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).

Отзывы о товаре Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии Air Gate Transformer ECH/AG2-2000 T




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Аксессуары для конвекторов
Страна производитель
Китай
Описание
Технология Transformer System представляет абсолютную свободу выбора комплектации конвектора. Инновационная технология Transformer System Air Gate 2 позволяет потребителю свободно управлять комплектацией прибора. Конвектор Transformer System состоит из отопительного модуля (базовая часть) и съемного блока управления. Отопительный модуль Air Gate Transformer System оснащен современным нагревательным элементом Hedgehog, который выходит на рабочую температуру на 20% быстрее и имеет супер компактные размеры за счет увеличенной площади теплоотдачи. Пониженная на 15% температура элемента и корпуса гарантирует мягкое и комфортное тепло. ВАЖНО. В комплект входит только отопительный модуль. Для работы конвектора необходимо добавить в комплект один из трех блоков управления (обязательно) и шасси (не обязательно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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