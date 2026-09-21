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Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500

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Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 1
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 2
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 3
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 4
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 5
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 6
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 7
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 8
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 9
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 10
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 11
Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 1
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 2
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 3
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 4
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 5
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 6
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 7
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 8
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 9
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 10
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 11
  • Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
40 500 руб.  53 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696643
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х23х13
Вес, кг.
5.1

Описание товара Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500

Электрический конвектор Ballu с Х-образным монолитным нагревательным элементом и пылевлагозащитой IP54 специально предназначен для общественных помещений, в местах с высоким уровнем пыли и влажности. Антивандальный металлический корпус предохраняет устройство внутренних элементов и сохраняет внешний вид прибора в агрессивных условиях эксплуатации.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор Ballu с Х-образным монолитным нагревательным элементом и пылевлагозащитой IP54 специально предназначен для общественных помещений, в местах с высоким уровнем пыли и влажности. Антивандальный металлический корпус предохраняет устройство внутренних элементов и сохраняет внешний вид прибора в агрессивных условиях эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор электрический Ballu IP 54 BEC/CMR-1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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