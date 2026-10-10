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Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S купить с доставкой в Москве
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Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S

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Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 1
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 2
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 3
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 4
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 5
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 6
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 7
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 8
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 1
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 2
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 3
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 4
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 5
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 6
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 7
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 8
  • Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
5 990 руб.  7 130 руб. 

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В наличии
Код товара: 696626
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S
5 990 руб. -16%
7 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х13х7
Вес, кг.
4.47

Описание товара Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S

Стильный и функциональный аксессуар, выполненный в едином дизайне с газовыми инфракрасными уличными обогревателями Ballu BOGH-15 и Ballu BOGH-15E, – изготовлен на заводе ИЗТТ (Россия, г.Ижевск) из высококачественной нержавеющей российской стали. Столик разработан инженерами Ballu с учётом всех особенностей использования уличных обогревателей на летних верандах ресторанов и в уличных кафе. Надёжность и высокое качество исполнения подтверждены необходимыми тестами, проведёнными изготовителем.

Отзывы о товаре Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Аксессуады для обогревателей
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный аксессуар, выполненный в едином дизайне с газовыми инфракрасными уличными обогревателями Ballu BOGH-15 и Ballu BOGH-15E, – изготовлен на заводе ИЗТТ (Россия, г.Ижевск) из высококачественной нержавеющей российской стали. Столик разработан инженерами Ballu с учётом всех особенностей использования уличных обогревателей на летних верандах ресторанов и в уличных кафе. Надёжность и высокое качество исполнения подтверждены необходимыми тестами, проведёнными изготовителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Столик для уличного газового обогревателя из нержавеющей стали Ballu BOGH-S - по цене 5990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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