Завеса тепловая Ballu BHC-L10-S06 (пульт BRC-S)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Завеса тепловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%18 516 руб. 24 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696617
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.18х0.19х0.17
Вес, кг.
8.8
Описание товара Завеса тепловая Ballu BHC-L10-S06 (пульт BRC-S)
Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий. Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.
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Тепловые завесы для проемов (дверей, ворот, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий. Воздушные тепловые завесы BALLU серии S2 создают высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.
Завеса тепловая Ballu BHC-L10-S06 (пульт BRC-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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