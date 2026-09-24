Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%1 070 руб. 2 300 руб.
В наличии
Код товара: 696561
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 070 руб. -53%
2 300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х35х17
Вес, г.
720
Описание товара Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)
Кабельные системы обогрева AC Electriс на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального теплораспределения в помещении в течение года. Нагревательные маты AC Electriс не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 790 руб. 4 890 руб.448 руб. в СплитМат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола)
-
В наличииЦена 2 180 руб. 6 050 руб.545 руб. в СплитПол теплый Electrolux EEM 2-150-1
-
В наличииЦена 2 510 руб. 7 980 руб.628 руб. в СплитПол теплый Electrolux EEM 2-150-1,5
-
В наличииЦена 2 530 руб. 4 430 руб.633 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-1 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 2 910 руб. 9 190 руб.728 руб. в СплитПол теплый Electrolux EEM 2-150-2
-
В наличииЦена 3 270 руб. 7 600 руб.818 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-1 с те...
-
В наличииЦена 3 690 руб. 12 020 руб.923 руб. в СплитМат нагревательный Electrolux EEM 2-150-3
-
В наличииЦена 3 900 руб. 5 950 руб.975 руб. в СплитМат Electrolux EDAM 2-160-2 (комплект тёплого пола)
-
В наличииЦена 3 950 руб. 9 740 руб.988 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-1,5 с ...
-
В наличииЦена 4 000 руб. 8 290 руб.1000 руб. в СплитМат Electrolux EPM 2-150-2 (комплект теплого пола)
-
В наличииЦена 4 550 руб. 11 040 руб.1138 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-2 с те...
-
В наличииЦена 5 060 руб. 9 990 руб.1265 руб. в СплитКомплект теплого пола Royal Thermo EasyFix Mat RTEM 2-180-2,5 с ...
Кабельные системы обогрева AC Electriс на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального теплораспределения в помещении в течение года. Нагревательные маты AC Electriс не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола) - купить по цене 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-1 (комплект теплого пола)