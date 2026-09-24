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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) купить с доставкой в Москве
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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола)

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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 1
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 2
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 3
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 4
Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 1
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 2
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 3
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 4
  • Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
1 790 руб.  4 890 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола)
1 790 руб. -63%
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Теплый пол
Размеры в упаковке, см
50х35х17
Вес, кг.
1.2

Описание товара Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола)

Кабельные системы обогрева AC Electriс на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального теплораспределения в помещении в течение года. Нагревательные маты AC Electriс не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.

Отзывы о товаре Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола)




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Теплый пол
Описание
Кабельные системы обогрева AC Electriс на основе нагревательных матов, предназначены для комфортного обогрева поверхности пола в помещениях различного назначения и поддержания оптимального теплораспределения в помещении в течение года. Нагревательные маты AC Electriс не требуют обязательной установки в бетонную стяжку, укладываются непосредственно в клеевой раствор для крепления плитки. Используются в случаях, когда необходимо поднять уровень пола на минимальную высоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мат AC ELECTRIC ACMM 2-150-3 (комплект теплого пола) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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