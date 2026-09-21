Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white
Кондиционер мобильный BALLU Eclipse BPAC-07 EPW/N6 white (НС-1600277) - новинка сезона 2025 – серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется жалюзи в форме окошка-иллюминатора и оригинальным цветовым индикатором режимов работы. Прибор имеет максимальный класс энергоэффективности благодаря современному озонобезопасному фреону R290. Полезное и интересное решение - меняющаяся подсветка индикатора, обозначающая режим работы прибора. Кондиционер Ballu BPAC-07 EPW/N6 быстро охладит помещение площадью до 18 м2. Если необходимости в охлаждении нет, - режим вентиляции поможет проветрить и освежить помещение. Функция AUTO-SWING и несколько скоростей воздушного потока помогут выбрать настроить комфортную работу прибора, отвечающую вашим потребностям. Уникальное отличие этого кондиционера в том, что он может работать как полноценный осушитель – вы можете задать нужный уровень влажности и с помощью дренажного шланга, который идет в комплекте организовать процесс осушения в помещении с повышенным уровнем влажности. Эргономика прибора максимально продумана – шасси, утапливаемые ручки, цветная сенсорная панель управления и кронштейн для кабеля делают пользование прибором максимально приятным. Управление прибором осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. С мобильным кондиционером серии Eclipse комфортная атмосфера именно там – где вам нужно!
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