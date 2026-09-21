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Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P купить с доставкой в Москве
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Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P

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Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото 1
Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото 2
Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экран для приточного очистителя воздуха
  • Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото 1
  • Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото 2
  • Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 568 руб.  1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696506
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Экран для приточного очистителя воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х18х12
Вес, г.
430

Описание товара Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P

Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P предназначен для регулировки направления выхода воздуха из приточного очистителя.

Отзывы о товаре Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Экран для приточного очистителя воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P предназначен для регулировки направления выхода воздуха из приточного очистителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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