Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экран для приточного очистителя воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 568 руб. 1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696506
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Экран для приточного очистителя воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х18х12
Вес, г.
430
Описание товара Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P
Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P предназначен для регулировки направления выхода воздуха из приточного очистителя.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 490 руб. 2 490 руб.373 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 390 руб.498 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-F628S Air Humidifier 5L
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 200 руб.711 руб. в СплитУвлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-960 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1100 белый (до 40 кв. м, 7.5 л, ио...
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-950 ET
-
В наличииЦена 4 700 руб.1175 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu UHB-1500
-
В наличииЦена 4 790 руб. 7 990 руб.1198 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-6210D
-
В наличииЦена 10 680 руб.2670 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатическ...
Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P предназначен для регулировки направления выхода воздуха из приточного очистителя.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Экран для приточного очистителя воздуха Ballu ONEAIR ASP-200P