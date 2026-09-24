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Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2

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Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
49 170 руб.  79 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696485
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.62х0.47
Вес, кг.
44

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2

Мобильный кондиционер Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность прибора составляет 16000 BTU (1.8 кВт), что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры даже в больших комнатах до 40 м?. Благодаря производительности по воздуху до 900 м?/ч, кондиционер быстро наполняет пространство свежим воздухом.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Electrolux Nebula EACM-16 NB/N6_V2 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и обогрева помещений. Холодопроизводительность прибора составляет 16000 BTU (1.8 кВт), что делает его идеальным выбором для поддержания комфортной температуры даже в больших комнатах до 40 м?. Благодаря производительности по воздуху до 900 м?/ч, кондиционер быстро наполняет пространство свежим воздухом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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