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Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige

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Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 1
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 2
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 3
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 4
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 5
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 6
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 7
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 8
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 9
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 10
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 11
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 12
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 13
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 14
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 15
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 16
Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 1
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 2
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 3
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 4
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 5
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 6
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 7
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 8
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 9
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 10
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 11
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 12
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 13
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 14
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 15
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 16
  • Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696470
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
450

Описание товара Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige

Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh со встроенным кабелем — это надёжное и мощное зарядное устройство, которое обеспечит быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Благодаря ёмкости 20000 мАч и поддержке технологии Quick Charge 3.0, этот аккумулятор способен заряжать смартфоны, планшеты, наушники и другие гаджеты быстро и эффективно. Встроенный кабель USB Type-C позволяет удобно подключать устройство к источнику питания, а прочный корпус из качественного пластика гарантирует долгий срок службы.

Отзывы о товаре Аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank With Cable USB-C 20000mAh (PB2030MI) Beige




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Описание
Внешний аккумулятор Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh со встроенным кабелем — это надёжное и мощное зарядное устройство, которое обеспечит быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Благодаря ёмкости 20000 мАч и поддержке технологии Quick Charge 3.0, этот аккумулятор способен заряжать смартфоны, планшеты, наушники и другие гаджеты быстро и эффективно. Встроенный кабель USB Type-C позволяет удобно подключать устройство к источнику питания, а прочный корпус из качественного пластика гарантирует долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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