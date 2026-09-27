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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F

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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon R5 230
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696387
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R5 230
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
310

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F

AFOX R5 230 LP прекрасно подойдет для использования в офисном или домашнем ПК. Данная модель позволит запускать не требовательные игры. Эта видеокарта обладает активной системой охлаждения.

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon R5 230
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
625
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
160
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
AFOX R5 230 LP прекрасно подойдет для использования в офисном или домашнем ПК. Данная модель позволит запускать не требовательные игры. Эта видеокарта обладает активной системой охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja R5 230 2GB GDDR3 64bit AKR523023F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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