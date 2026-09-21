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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6

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Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 4
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 5
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 6
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 7
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 8
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 9
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 10
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 11
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 12
Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 4
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 5
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 6
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 7
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 8
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 9
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 10
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 11
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 12
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696353
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х42х30
Вес, г.
915

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6

Sinotex Ninja GTX 1660 Super NK166SF66F - игровая видеокарта среднего уровня для сборок под комфортный Full HD-гейминг и повседневные задачи без переплаты за топовые серии. Стандартный двухслотовый дизайн и 6 ГБ GDDR6 делают её понятным выбором для домашних и игровых ПК, где важен честный баланс цены и производительности.

Для кого и под какие задачи

Эта модель ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и ААА-игры в разрешении 1920?1080 на высоких настройках и не планируют переходить на 4K в ближайшее время. GTX 1660 Super также подходит для стриминга начального уровня, любительского видеомонтажа и работы с фото, где ускорение CUDA помогает ускорить кодирование и эффекты.

Архитектура и производительность

Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing с 1408 потоковыми процессорами и демонстрирует уверенную производительность в современных играх без поддержки трассировки лучей. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной и эффективной частотой около 14 Гбит/с даёт хороший запас под тяжёлые текстуры в Full HD и позволяет комфортно чувствовать себя в большинстве проектов ближайших лет.

Охлаждение, размеры и питание

Sinotex Ninja GTX 1660 Super использует классический двухвентиляторный охладитель, который справляется с тепловыделением порядка 120-125 Вт без чрезмерного шума при правильном обдуве корпуса. Карта подключается по интерфейсу PCI-Express 3.0 x16 и, как правило, требует один 8-контактный коннектор питания, поэтому для стабильной работы достаточно блока питания от 450 Вт с запасом.

Подключения и функциональность

Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort, что позволяет одновременно использовать как современные игровые мониторы, так и более старые дисплеи или проекторы. Поддержка разрешения до 7680?4320 и работы с несколькими мониторами делает карту удобной и для рабочих сценариев - больших таблиц, IDE и браузера на разных экранах.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1660 Super не поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологии вроде DLSS новых поколений, поэтому в играх с акцентом на ray tracing возможностей карты будет недостаточно для комфортного FPS. Для будущих апгрейдов под QHD или 4K имеет смысл заранее оценить требования любимых игр: для высокого FPS в этих режимах лучше планировать более современную линейку RTX, чтобы не упереться в возможности "шестнадцатой" серии.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) Ninja GTX1660SUPER (NK166SF66F) 6GB 192BIT GDDR6




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Super
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1530
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание

Sinotex Ninja GTX 1660 Super NK166SF66F - игровая видеокарта среднего уровня для сборок под комфортный Full HD-гейминг и повседневные задачи без переплаты за топовые серии. Стандартный двухслотовый дизайн и 6 ГБ GDDR6 делают её понятным выбором для домашних и игровых ПК, где важен честный баланс цены и производительности.

Для кого и под какие задачи

Эта модель ориентирована на пользователей, которые играют в популярные онлайн-проекты и ААА-игры в разрешении 1920?1080 на высоких настройках и не планируют переходить на 4K в ближайшее время. GTX 1660 Super также подходит для стриминга начального уровня, любительского видеомонтажа и работы с фото, где ускорение CUDA помогает ускорить кодирование и эффекты.

Архитектура и производительность

Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing с 1408 потоковыми процессорами и демонстрирует уверенную производительность в современных играх без поддержки трассировки лучей. Объём видеопамяти 6 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной и эффективной частотой около 14 Гбит/с даёт хороший запас под тяжёлые текстуры в Full HD и позволяет комфортно чувствовать себя в большинстве проектов ближайших лет.

Охлаждение, размеры и питание

Sinotex Ninja GTX 1660 Super использует классический двухвентиляторный охладитель, который справляется с тепловыделением порядка 120-125 Вт без чрезмерного шума при правильном обдуве корпуса. Карта подключается по интерфейсу PCI-Express 3.0 x16 и, как правило, требует один 8-контактный коннектор питания, поэтому для стабильной работы достаточно блока питания от 450 Вт с запасом.

Подключения и функциональность

Набор видеовыходов включает DVI-D, HDMI 2.0b и DisplayPort, что позволяет одновременно использовать как современные игровые мониторы, так и более старые дисплеи или проекторы. Поддержка разрешения до 7680?4320 и работы с несколькими мониторами делает карту удобной и для рабочих сценариев - больших таблиц, IDE и браузера на разных экранах.

Важные нюансы перед покупкой

GTX 1660 Super не поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологии вроде DLSS новых поколений, поэтому в играх с акцентом на ray tracing возможностей карты будет недостаточно для комфортного FPS. Для будущих апгрейдов под QHD или 4K имеет смысл заранее оценить требования любимых игр: для высокого FPS в этих режимах лучше планировать более современную линейку RTX, чтобы не упереться в возможности "шестнадцатой" серии.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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