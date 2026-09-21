Top.Mail.Ru
Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 1
Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 2
Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 3
Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro T400
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 3
  • Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696348
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T400
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Частота видеопамяти
4000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х23
Вес, г.
194

Описание товара Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP)

NVIDIA T400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для рабочих станций и офисных ПК, где важна стабильная работа с несколькими мониторами и специализированными приложениями, а не максимальный FPS в играх. Однослотовый низкопрофильный форм-фактор позволяет ставить её даже в небольшие корпуса и готовые офисные системы.

Для кого и под какие задачи

Эта модель рассчитана на дизайнеров, инженеров и офисных специалистов, которые работают с 2D-графикой, нетяжёлыми 3D-сценами, CAD-пакетами начального уровня и многомониторными рабочими столами. T400 4GB также подходит для компаний, которым нужны надёжные графические адаптеры с профессиональными драйверами и поддержкой корпоративных приложений, но без переплаты за старшие Quadro/RTX-серии.

Архитектура и производительность

Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing и оснащена 384 CUDA-ядрами, чего достаточно для ускорения множества профессиональных задач по сравнению с интегрированной графикой. Объём памяти 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и пропускной способностью до 80 ГБ/с ориентирован на проекты среднего размера, работу с несколькими приложениями и комфортное использование современных интерфейсов в высоком разрешении.

Охлаждение, размеры и питание

T400 4GB выполнена в компактном однослотовом формате и потребляет до 30 Вт, поэтому ей достаточно питания по шине PCI Express 3.0 x16 без дополнительных разъёмов. Активный малошумный кулер и скромное тепловыделение делают карту практически незаметной в типичной офисной или инженерной рабочей станции, что важно для долговременной работы за компьютером.

Подключения и функциональность

На плате предусмотрены три выхода Mini DisplayPort 1.4, каждый из которых способен вести дисплей с высоким разрешением до 5K, а при использовании адаптеров можно подключать широкий спектр мониторов и панелей. Поддержка нескольких независимых рабочих столов, HDR-цвета и профессионального ПО NVIDIA (RTX Desktop Manager и др.) упрощает организацию продуктивного рабочего пространства.

Важные нюансы перед покупкой

NVIDIA T400 4GB не рассчитана на тяжёлые 3D-сцены, сложные симуляции и современный гейминг в высоком разрешении - для таких задач лучше сразу смотреть на более производительные профессиональные или игровые решения. При планировании рабочей станции важно учитывать объём видеопамяти: 4 ГБ достаточно для типичных офисных и базовых инженерных проектов, но крупные сборки и сложные модели могут упираться в память и требовать старшие карты.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro T400
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1070
Частота видеопамяти
4000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA T400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для рабочих станций и офисных ПК, где важна стабильная работа с несколькими мониторами и специализированными приложениями, а не максимальный FPS в играх. Однослотовый низкопрофильный форм-фактор позволяет ставить её даже в небольшие корпуса и готовые офисные системы.

Для кого и под какие задачи

Эта модель рассчитана на дизайнеров, инженеров и офисных специалистов, которые работают с 2D-графикой, нетяжёлыми 3D-сценами, CAD-пакетами начального уровня и многомониторными рабочими столами. T400 4GB также подходит для компаний, которым нужны надёжные графические адаптеры с профессиональными драйверами и поддержкой корпоративных приложений, но без переплаты за старшие Quadro/RTX-серии.

Архитектура и производительность

Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing и оснащена 384 CUDA-ядрами, чего достаточно для ускорения множества профессиональных задач по сравнению с интегрированной графикой. Объём памяти 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и пропускной способностью до 80 ГБ/с ориентирован на проекты среднего размера, работу с несколькими приложениями и комфортное использование современных интерфейсов в высоком разрешении.

Охлаждение, размеры и питание

T400 4GB выполнена в компактном однослотовом формате и потребляет до 30 Вт, поэтому ей достаточно питания по шине PCI Express 3.0 x16 без дополнительных разъёмов. Активный малошумный кулер и скромное тепловыделение делают карту практически незаметной в типичной офисной или инженерной рабочей станции, что важно для долговременной работы за компьютером.

Подключения и функциональность

На плате предусмотрены три выхода Mini DisplayPort 1.4, каждый из которых способен вести дисплей с высоким разрешением до 5K, а при использовании адаптеров можно подключать широкий спектр мониторов и панелей. Поддержка нескольких независимых рабочих столов, HDR-цвета и профессионального ПО NVIDIA (RTX Desktop Manager и др.) упрощает организацию продуктивного рабочего пространства.

Важные нюансы перед покупкой

NVIDIA T400 4GB не рассчитана на тяжёлые 3D-сцены, сложные симуляции и современный гейминг в высоком разрешении - для таких задач лучше сразу смотреть на более производительные профессиональные или игровые решения. При планировании рабочей станции важно учитывать объём видеопамяти: 4 ГБ достаточно для типичных офисных и базовых инженерных проектов, но крупные сборки и сложные модели могут упираться в память и требовать старшие карты.



Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...