Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP)
NVIDIA T400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для рабочих станций и офисных ПК, где важна стабильная работа с несколькими мониторами и специализированными приложениями, а не максимальный FPS в играх. Однослотовый низкопрофильный форм-фактор позволяет ставить её даже в небольшие корпуса и готовые офисные системы.
Для кого и под какие задачи
Эта модель рассчитана на дизайнеров, инженеров и офисных специалистов, которые работают с 2D-графикой, нетяжёлыми 3D-сценами, CAD-пакетами начального уровня и многомониторными рабочими столами. T400 4GB также подходит для компаний, которым нужны надёжные графические адаптеры с профессиональными драйверами и поддержкой корпоративных приложений, но без переплаты за старшие Quadro/RTX-серии.
Архитектура и производительность
Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing и оснащена 384 CUDA-ядрами, чего достаточно для ускорения множества профессиональных задач по сравнению с интегрированной графикой. Объём памяти 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и пропускной способностью до 80 ГБ/с ориентирован на проекты среднего размера, работу с несколькими приложениями и комфортное использование современных интерфейсов в высоком разрешении.
Охлаждение, размеры и питание
T400 4GB выполнена в компактном однослотовом формате и потребляет до 30 Вт, поэтому ей достаточно питания по шине PCI Express 3.0 x16 без дополнительных разъёмов. Активный малошумный кулер и скромное тепловыделение делают карту практически незаметной в типичной офисной или инженерной рабочей станции, что важно для долговременной работы за компьютером.
Подключения и функциональность
На плате предусмотрены три выхода Mini DisplayPort 1.4, каждый из которых способен вести дисплей с высоким разрешением до 5K, а при использовании адаптеров можно подключать широкий спектр мониторов и панелей. Поддержка нескольких независимых рабочих столов, HDR-цвета и профессионального ПО NVIDIA (RTX Desktop Manager и др.) упрощает организацию продуктивного рабочего пространства.
Важные нюансы перед покупкой
NVIDIA T400 4GB не рассчитана на тяжёлые 3D-сцены, сложные симуляции и современный гейминг в высоком разрешении - для таких задач лучше сразу смотреть на более производительные профессиональные или игровые решения. При планировании рабочей станции важно учитывать объём видеопамяти: 4 ГБ достаточно для типичных офисных и базовых инженерных проектов, но крупные сборки и сложные модели могут упираться в память и требовать старшие карты.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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NVIDIA T400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для рабочих станций и офисных ПК, где важна стабильная работа с несколькими мониторами и специализированными приложениями, а не максимальный FPS в играх. Однослотовый низкопрофильный форм-фактор позволяет ставить её даже в небольшие корпуса и готовые офисные системы.
Для кого и под какие задачи
Эта модель рассчитана на дизайнеров, инженеров и офисных специалистов, которые работают с 2D-графикой, нетяжёлыми 3D-сценами, CAD-пакетами начального уровня и многомониторными рабочими столами. T400 4GB также подходит для компаний, которым нужны надёжные графические адаптеры с профессиональными драйверами и поддержкой корпоративных приложений, но без переплаты за старшие Quadro/RTX-серии.
Архитектура и производительность
Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing и оснащена 384 CUDA-ядрами, чего достаточно для ускорения множества профессиональных задач по сравнению с интегрированной графикой. Объём памяти 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и пропускной способностью до 80 ГБ/с ориентирован на проекты среднего размера, работу с несколькими приложениями и комфортное использование современных интерфейсов в высоком разрешении.
Охлаждение, размеры и питание
T400 4GB выполнена в компактном однослотовом формате и потребляет до 30 Вт, поэтому ей достаточно питания по шине PCI Express 3.0 x16 без дополнительных разъёмов. Активный малошумный кулер и скромное тепловыделение делают карту практически незаметной в типичной офисной или инженерной рабочей станции, что важно для долговременной работы за компьютером.
Подключения и функциональность
На плате предусмотрены три выхода Mini DisplayPort 1.4, каждый из которых способен вести дисплей с высоким разрешением до 5K, а при использовании адаптеров можно подключать широкий спектр мониторов и панелей. Поддержка нескольких независимых рабочих столов, HDR-цвета и профессионального ПО NVIDIA (RTX Desktop Manager и др.) упрощает организацию продуктивного рабочего пространства.
Важные нюансы перед покупкой
NVIDIA T400 4GB не рассчитана на тяжёлые 3D-сцены, сложные симуляции и современный гейминг в высоком разрешении - для таких задач лучше сразу смотреть на более производительные профессиональные или игровые решения. При планировании рабочей станции важно учитывать объём видеопамяти: 4 ГБ достаточно для типичных офисных и базовых инженерных проектов, но крупные сборки и сложные модели могут упираться в память и требовать старшие карты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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