Описание товара Видеокарта NVIDIA Quadro T400-4G Graphics Cards with accessories (900-5G172-2240-000ATX+LP)

NVIDIA T400 4GB - компактная профессиональная видеокарта начального уровня для рабочих станций и офисных ПК, где важна стабильная работа с несколькими мониторами и специализированными приложениями, а не максимальный FPS в играх. Однослотовый низкопрофильный форм-фактор позволяет ставить её даже в небольшие корпуса и готовые офисные системы.

Для кого и под какие задачи

Эта модель рассчитана на дизайнеров, инженеров и офисных специалистов, которые работают с 2D-графикой, нетяжёлыми 3D-сценами, CAD-пакетами начального уровня и многомониторными рабочими столами. T400 4GB также подходит для компаний, которым нужны надёжные графические адаптеры с профессиональными драйверами и поддержкой корпоративных приложений, но без переплаты за старшие Quadro/RTX-серии.

Архитектура и производительность

Карта построена на архитектуре NVIDIA Turing и оснащена 384 CUDA-ядрами, чего достаточно для ускорения множества профессиональных задач по сравнению с интегрированной графикой. Объём памяти 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной и пропускной способностью до 80 ГБ/с ориентирован на проекты среднего размера, работу с несколькими приложениями и комфортное использование современных интерфейсов в высоком разрешении.

Охлаждение, размеры и питание

T400 4GB выполнена в компактном однослотовом формате и потребляет до 30 Вт, поэтому ей достаточно питания по шине PCI Express 3.0 x16 без дополнительных разъёмов. Активный малошумный кулер и скромное тепловыделение делают карту практически незаметной в типичной офисной или инженерной рабочей станции, что важно для долговременной работы за компьютером.

Подключения и функциональность

На плате предусмотрены три выхода Mini DisplayPort 1.4, каждый из которых способен вести дисплей с высоким разрешением до 5K, а при использовании адаптеров можно подключать широкий спектр мониторов и панелей. Поддержка нескольких независимых рабочих столов, HDR-цвета и профессионального ПО NVIDIA (RTX Desktop Manager и др.) упрощает организацию продуктивного рабочего пространства.

Важные нюансы перед покупкой

NVIDIA T400 4GB не рассчитана на тяжёлые 3D-сцены, сложные симуляции и современный гейминг в высоком разрешении - для таких задач лучше сразу смотреть на более производительные профессиональные или игровые решения. При планировании рабочей станции важно учитывать объём видеопамяти: 4 ГБ достаточно для типичных офисных и базовых инженерных проектов, но крупные сборки и сложные модели могут упираться в память и требовать старшие карты.