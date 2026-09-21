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Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3

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Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 1
Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 2
Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 3
Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 4
Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1090
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 1
  • Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 2
  • Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 3
  • Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 4
  • Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696344
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1090
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х34х34
Вес, г.
780

Описание товара Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1090
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox RX 550 4GB GDDR5 1 28Bit, ATX Single Fan AFRX550-4096D5H3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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