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Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2)

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Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото 1
Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото 2
Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1090
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696343
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1090
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
212
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х48х30
Вес, г.
520

Описание товара Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2)

Видеокарта AFOX с графическим процессором Radeon RX 550 — это идеальное решение для пользователей, которые ищут надежную производительность и поддержку современных технологий в одном устройстве. Оснащенная 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с частотой 6000 МГц и разрядностью шины 128 бит, эта видеокарта обеспечивает высокую скорость обработки данных и отличное качество изображения. AFOX Radeon RX 550 поддерживает подключение до двух мониторов одновременно, что делает её отличным выбором для рабочего пространства или домашних мультимедийных систем. Максимальное разрешение в 3840x2160 позволяет насладиться чётким и детализированным изображением в формате 4K. Активная система охлаждения гарантирует стабильную работу графического процессора с частотой 1090 МГц, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальную производительность. Интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быструю передачу данных между видеокартой и системой, что особенно важно для игр и работы с ресурсоёмкими приложениями. Видеокарта оснащена разъемами DVI и HDMI, что позволяет легко подключать различные устройства и мониторы. Длина печатной платы составляет 212 мм, что делает видеокарту компактной и подходящей для большинства стандартных корпусов. Бренд Afox, известный своей надежностью и качеством, предлагает идеальное сочетание цены и производительности в видеокарте Radeon RX 550, которая станет отличным дополнением к вашей компьютерной системе.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1090
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
212
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX с графическим процессором Radeon RX 550 — это идеальное решение для пользователей, которые ищут надежную производительность и поддержку современных технологий в одном устройстве. Оснащенная 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с частотой 6000 МГц и разрядностью шины 128 бит, эта видеокарта обеспечивает высокую скорость обработки данных и отличное качество изображения. AFOX Radeon RX 550 поддерживает подключение до двух мониторов одновременно, что делает её отличным выбором для рабочего пространства или домашних мультимедийных систем. Максимальное разрешение в 3840x2160 позволяет насладиться чётким и детализированным изображением в формате 4K. Активная система охлаждения гарантирует стабильную работу графического процессора с частотой 1090 МГц, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальную производительность. Интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быструю передачу данных между видеокартой и системой, что особенно важно для игр и работы с ресурсоёмкими приложениями. Видеокарта оснащена разъемами DVI и HDMI, что позволяет легко подключать различные устройства и мониторы. Длина печатной платы составляет 212 мм, что делает видеокарту компактной и подходящей для большинства стандартных корпусов. Бренд Afox, известный своей надежностью и качеством, предлагает идеальное сочетание цены и производительности в видеокарте Radeon RX 550, которая станет отличным дополнением к вашей компьютерной системе.


Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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