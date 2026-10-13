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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red

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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 1
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 2
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 3
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 4
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 5
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 6
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 7
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 1
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 2
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 3
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 4
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 5
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 6
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 7
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
управление со смартфона,защита от влаги
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
800
Время работы, ч
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red

Honor Choice Speaker Mini - миниатюрная портативная колонка с влагозащитой, встроенным микрофоном, управлением через фирменное приложение и временем работы до 8 часов.

Отзывы о товаре Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Портативная колонка
Особенности
управление со смартфона,защита от влаги
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
800
Время работы, ч
8
Страна производитель
Китай
Описание
Honor Choice Speaker Mini - миниатюрная портативная колонка с влагозащитой, встроенным микрофоном, управлением через фирменное приложение и временем работы до 8 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Red - по цене 1810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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