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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black

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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 1
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 2
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 3
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 4
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 5
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 6
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 7
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 8
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 9
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 10
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 11
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 12
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 13
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 14
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 15
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 16
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 17
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 18
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 19
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 20
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Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 22
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 23
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 1
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 2
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 3
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 4
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 5
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 6
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 7
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 8
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 9
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 10
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 11
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 12
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 13
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 14
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 15
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 16
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 17
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 18
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 19
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 20
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 21
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 22
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 23
  • Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696333
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
встроенный микрофон
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
800
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
60x60x75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black

Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black

Отзывы о товаре Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
встроенный микрофон
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество полос AC
1
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
800
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
60x60x75
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика HONOR Choice Speaker Mini Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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