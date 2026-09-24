Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 980 руб.
В наличии
Код товара: 696233
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28 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L2
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
5.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Вес, г.
100
Описание товара Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412)
Процессор Intel CPU LGA1851 Intel Core Ultra 7 265k (Arrow Lake, 20C/20T, 3.9/5.4GHz, 30MB, 125W) OEM
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L2
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
5.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Процессор Intel CPU LGA1851 Intel Core Ultra 7 265k (Arrow Lake, 20C/20T, 3.9/5.4GHz, 30MB, 125W) OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - этот товар вы можете купить по цене 28980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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