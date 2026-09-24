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Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412)

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Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 1
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 2
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 3
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 4
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 5
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 6
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 7
Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 1
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 2
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 3
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 4
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 5
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 6
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 7
  • Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 980 руб. 
Начислим 464 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412)
28 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L2
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Частота процессора в режиме Turbo
5.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412)

Процессор Intel CPU LGA1851 Intel Core Ultra 7 265k (Arrow Lake, 20C/20T, 3.9/5.4GHz, 30MB, 125W) OEM

Отзывы о товаре Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L2
36
Базовая тактовая частота, ГГц
3.3
Развернуть
Частота процессора в режиме Turbo
5.5
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Описание
Процессор Intel CPU LGA1851 Intel Core Ultra 7 265k (Arrow Lake, 20C/20T, 3.9/5.4GHz, 30MB, 125W) OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core ULTRA 7 265K S1851 Tray (AT8076806412) - этот товар вы можете купить по цене 28980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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