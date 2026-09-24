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Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) купить с доставкой в Москве
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Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)

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Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 1
Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 2
Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 3
Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 4
Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake-S
Количество ядер
14
Количество потоков
14
  • Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 1
  • Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 2
  • Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 3
  • Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 4
  • Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 140 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696232
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)
19 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake-S
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Размеры в упаковке, см
5х4х1
Вес, г.
35

Описание товара Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)

Процессор Intel Core Ultra 5 на ядре Arrow Lake-S — это мощь и скорость в новом поколении. 14 ядер и 14 потоков дают отличную производительность для ресурсоёмких задач и многозадачности. Тактовая частота до 5,2 ГГц в режиме Turbo обеспечивает мгновенный отклик при высоких нагрузках. Интегрированное графическое ядро Intel Graphics берёт на себя графические задачи, позволяя экономить на отдельной видеокарте для офисных и мультимедийных сценариев. Поддержка современной памяти DDR5 и максимум в 192 Гб превращают этот процессор в настоящий центр быстрой и плавной работы с большими объёмами данных. Кэш второго уровня 26 Мб и кэш третьего уровня 24 Мб ускоряют доступ к информации и повышают общую отзывчивость системы. Современный техпроцесс 3 нм снижает тепловыделение, а максимальная температура в 105 °C даёт уверенность в надёжности. Формат OEM и поддержка сокета LGA 1851 открывают широкие возможности для апгрейда или сборки современной мощной системы.



Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные

Отзывы о товаре Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель
245K
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake-S
Количество ядер
14
Количество потоков
14
Объем кэша L2
26
Объем кэша L3
24
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
5.2
Свободный множитель
Нет
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Интегрированное графическое ядро
Intel Graphics
Описание
Процессор Intel Core Ultra 5 на ядре Arrow Lake-S — это мощь и скорость в новом поколении. 14 ядер и 14 потоков дают отличную производительность для ресурсоёмких задач и многозадачности. Тактовая частота до 5,2 ГГц в режиме Turbo обеспечивает мгновенный отклик при высоких нагрузках. Интегрированное графическое ядро Intel Graphics берёт на себя графические задачи, позволяя экономить на отдельной видеокарте для офисных и мультимедийных сценариев. Поддержка современной памяти DDR5 и максимум в 192 Гб превращают этот процессор в настоящий центр быстрой и плавной работы с большими объёмами данных. Кэш второго уровня 26 Мб и кэш третьего уровня 24 Мб ускоряют доступ к информации и повышают общую отзывчивость системы. Современный техпроцесс 3 нм снижает тепловыделение, а максимальная температура в 105 °C даёт уверенность в надёжности. Формат OEM и поддержка сокета LGA 1851 открывают широкие возможности для апгрейда или сборки современной мощной системы.


Теги товара: LGA 1851, LGA 1851, 14 ядерные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Процессор Intel Core ULTRA 5 245K S1851 Tray (AT807680640F) - по цене 19140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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