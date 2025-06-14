Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот процессор создан для геймеров, для которых важна максимальная частота кадров в современных играх, особенно в киберспортивных дисциплинах и симуляторах. Благодаря технологии 3D V-Cache он обеспечивает феноменальный прирост производительности в играх, напрямую обращающихся к большому кэшу. Он также станет отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощную игровую систему нового поколения на платформе AM5 без необходимости в дискретной видеокарте для базовых задач, поскольку модель оснащена встроенным графическим ядром Radeon. Для профессиональных задач рендеринга или видеомонтажа стоит рассмотреть процессоры с большим количеством ядер, но для игрового ПК высшего класса Ryzen 7 9800X3D - один из топовых вариантов.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит обновленная архитектура Zen 4 с применением революционной технологии 3D V-Cache. Он обладает 8 высокопроизводительных ядер и 16 потоков обработки, что является золотым стандартом для игровых систем. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а максимальная частота в режиме турбо-ускорения достигает 5.0 ГГц. Главная особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх вычислительных ядер. Именно этот гигантский кэш, изготовленный по 5-нм техпроцессу, радикально снижает задержки в играх и обеспечивает лидирующие позиции в игровых бенчмарках.
Кэш, память и контроллеры
Объединенный объем кэша L2 и L3 составляет рекордные 104 МБ, что кардинально меняет игровой ландшафт. Процессор поддерживает современную оперативную память DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для питания вычислительных ядер. Он также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что открывает доступ к самым скоростным NVMe SSD и готовит систему к будущим поколениям видеокарт. Встроенное графическое ядро AMD Radeon позволит работать с системой без дискретной видеокарты, ускоряет кодирование видео и поддерживает вывод на несколько мониторов.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что указывает на высокую производительность и требует качественной системы охлаждения, желательно жидкостного типа. Процессор использует новый сокет AM5 и требует материнской платы на чипсетах B650, X670 или X670E. Стоит обратить внимание, что модели с индексом "X3D" имеют ограниченный потенциал для ручного разгона по частотам из-за особенностей конструкции с 3D V-Cache, однако технология Precision Boost Overdrive (PBO) позволяет автоматически оптимизировать производительность в рамках тепловых и энергетических лимитов.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Radeon основано на архитектуре RDNA 2 и поддерживает вывод изображения в 4K. Оно идеально подходит для работы в офисных приложениях, просмотра видео и нетребовательных играх. Процессор поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти DDR5, а также Smart Access Memory (Resizable BAR) для более эффективного взаимодействия с видеокартами AMD Radeon, что может дать дополнительный прирост FPS в играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI, которая обеспечивает полную поддержку этого процессора. Для раскрытия его потенциала критически важна производительная система охлаждения, способная отвести 120 Вт и более тепла. Также рекомендуется использовать высокоскоростные комплекты оперативной памяти DDR5 с низкими таймингами, сертифицированные под AMD EXPO, для минимизации задержек. Учитывая высокую плотность транзисторов и наличие дополнительного кристалла кэша, при сборке и монтаже кулера следует проявлять особую аккуратность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 460 руб.9615 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 14700K Soc-1700 (CM8071504820721S) OEM
-
В наличииЦена 41 970 руб.10493 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-12900K S1700 OEM (CM8071504549230 S RL4H...
-
В наличииЦена 42 850 руб. 53 990 руб.10713 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900KF OEM (CM8071505094018S)
-
В наличииЦена 43 790 руб.10948 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-000001277
-
В наличииЦена 45 310 руб.11328 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-000001973
-
В наличииЦена 46 060 руб. 57 110 руб.11515 руб. в СплитПроцессор Intel Core i9 14900K Soc-1700 (CM8071505094017S) OEM
-
В наличииЦена 50 370 руб.12593 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 9 285K OEM (AT8076806419)
-
В наличииЦена 57 120 руб.14280 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10900X S2066 (CD8069504382100 S RGV7) OE...
-
В наличииЦена 59 230 руб.14808 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10920X OEM (CD8069504382000 S RGSJ)
-
В наличииЦена 59 740 руб.14935 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 tray 100-000000719
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитПроцессор Intel Core I9-10940X (CD8069504381900 S RGSH) OEM
-
В наличииЦена 67 250 руб.16813 руб. в СплитПроцессор AMD EPYC 7343 tray (100-000000338)
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084) в Москве
Для кого и под какие задачи
Этот процессор создан для геймеров, для которых важна максимальная частота кадров в современных играх, особенно в киберспортивных дисциплинах и симуляторах. Благодаря технологии 3D V-Cache он обеспечивает феноменальный прирост производительности в играх, напрямую обращающихся к большому кэшу. Он также станет отличным выбором для энтузиастов, которые хотят собрать мощную игровую систему нового поколения на платформе AM5 без необходимости в дискретной видеокарте для базовых задач, поскольку модель оснащена встроенным графическим ядром Radeon. Для профессиональных задач рендеринга или видеомонтажа стоит рассмотреть процессоры с большим количеством ядер, но для игрового ПК высшего класса Ryzen 7 9800X3D - один из топовых вариантов.
Архитектура, ядра и частоты
В основе процессора лежит обновленная архитектура Zen 4 с применением революционной технологии 3D V-Cache. Он обладает 8 высокопроизводительных ядер и 16 потоков обработки, что является золотым стандартом для игровых систем. Базовая частота составляет 4.2 ГГц, а максимальная частота в режиме турбо-ускорения достигает 5.0 ГГц. Главная особенность - огромный объем кэш-памяти L3, увеличенный до 96 МБ за счет наложения дополнительного кристалла с кэшем поверх вычислительных ядер. Именно этот гигантский кэш, изготовленный по 5-нм техпроцессу, радикально снижает задержки в играх и обеспечивает лидирующие позиции в игровых бенчмарках.
Кэш, память и контроллеры
Объединенный объем кэша L2 и L3 составляет рекордные 104 МБ, что кардинально меняет игровой ландшафт. Процессор поддерживает современную оперативную память DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для питания вычислительных ядер. Он также оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что открывает доступ к самым скоростным NVMe SSD и готовит систему к будущим поколениям видеокарт. Встроенное графическое ядро AMD Radeon позволит работать с системой без дискретной видеокарты, ускоряет кодирование видео и поддерживает вывод на несколько мониторов.
TDP, питание и разгон
Номинальный тепловой пакет (TDP) процессора составляет 120 Вт, что указывает на высокую производительность и требует качественной системы охлаждения, желательно жидкостного типа. Процессор использует новый сокет AM5 и требует материнской платы на чипсетах B650, X670 или X670E. Стоит обратить внимание, что модели с индексом "X3D" имеют ограниченный потенциал для ручного разгона по частотам из-за особенностей конструкции с 3D V-Cache, однако технология Precision Boost Overdrive (PBO) позволяет автоматически оптимизировать производительность в рамках тепловых и энергетических лимитов.
Интегрированная графика и доп. функции
Интегрированное графическое ядро Radeon основано на архитектуре RDNA 2 и поддерживает вывод изображения в 4K. Оно идеально подходит для работы в офисных приложениях, просмотра видео и нетребовательных играх. Процессор поддерживает современные технологии, такие как AMD EXPO для простого разгона оперативной памяти DDR5, а также Smart Access Memory (Resizable BAR) для более эффективного взаимодействия с видеокартами AMD Radeon, что может дать дополнительный прирост FPS в играх.
Нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранная материнская плата на сокете AM5 имеет обновленную версию BIOS/UEFI, которая обеспечивает полную поддержку этого процессора. Для раскрытия его потенциала критически важна производительная система охлаждения, способная отвести 120 Вт и более тепла. Также рекомендуется использовать высокоскоростные комплекты оперативной памяти DDR5 с низкими таймингами, сертифицированные под AMD EXPO, для минимизации задержек. Учитывая высокую плотность транзисторов и наличие дополнительного кристалла кэша, при сборке и монтаже кулера следует проявлять особую аккуратность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Лучшй игровой процессор!
Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Достоинства:
Лучшй игровой процессор!
Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Достоинства:
Лучший процессор для игр
Комментарий:
Как итог могу лишь рекомендовать данный процессор в сборки с видеокартой уровнем не меньше чем 4080s/5070 TI, иначе смысла в нём не будет
Достоинства:
Очень мощный, для игр в 4к идеально
Комментарий:
Процессор супер. Температуры низкие. По курве -20 больше не ставил, лимиты авто. Температура в нагрузке 71 градус под водянкой.
Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует
Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Достоинства:
Лучший игровой процессор
Комментарий:
Работает как надо претензий кроме температуры нет. Все игры работают хорошо. А для работы у меня ноутбук. Жду когда упадут цены на 5090 что б поменять свою 4080.
Достоинства:
Лучший игровой процессор, FPS в среднем на 7-10% больше чем у конкурентов
Комментарий:
Отличный процессор для любителей поиграть в киберспортивные игры, а также в игры с открытым миром!
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)
Достоинства:
Лучшй игровой процессор!
Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Достоинства:
Лучшй игровой процессор!
Комментарий:
Роскошный процессор,хватит на ближайшие года 3-4 однозначно.Работает на материнке Gigabyte X 870 eagle
Достоинства:
Лучший процессор для игр
Комментарий:
Как итог могу лишь рекомендовать данный процессор в сборки с видеокартой уровнем не меньше чем 4080s/5070 TI, иначе смысла в нём не будет
Достоинства:
Очень мощный, для игр в 4к идеально
Комментарий:
Процессор супер. Температуры низкие. По курве -20 больше не ставил, лимиты авто. Температура в нагрузке 71 градус под водянкой.
Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует
Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Достоинства:
Лучший игровой процессор
Комментарий:
Работает как надо претензий кроме температуры нет. Все игры работают хорошо. А для работы у меня ноутбук. Жду когда упадут цены на 5090 что б поменять свою 4080.
Достоинства:
Лучший игровой процессор, FPS в среднем на 7-10% больше чем у конкурентов
Комментарий:
Отличный процессор для любителей поиграть в киберспортивные игры, а также в игры с открытым миром!