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Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный купить с доставкой в Москве
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Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный

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Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 1
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 2
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 3
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 4
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 5
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 6
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 7
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 8
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 9
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 10
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 11
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 12
Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 1
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 2
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 3
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 4
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 5
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 6
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 7
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 8
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 9
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 10
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 11
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 12
  • Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696204
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
HyperX Cloud Mini, краткое руководство по эксплуатации
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х8
Вес, г.
390

Описание товара Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный

Наушники HyperX — это современное и стильное решение для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Эти беспроводные накладные наушники в элегантной черной цветовой гамме оснащены множеством продвинутых функций, делающих их идеальным выбором как для повседневного прослушивания музыки, так и для активного использования на протяжении всего дня. Одной из ключевых характеристик данной модели является встроенная система активного шумоподавления. Это позволит вам наслаждаться чистым и качественным звуком, не отвлекаясь на внешние шумы. Кроме того, наличие микрофона позволяет использовать наушники для звонков или участия в онлайн-конференциях. HyperX предлагает складную конструкцию наушников, что значительно упрощает их транспортировку и хранение. Отсоединяемый кабель и складная конструкция делают эти наушники удобными и универсальными для повседневного использования. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth, что обеспечивает свободное перемещение и удобство использования без запутанных проводов. Для любителей классических подключений предусмотрен разъём jack 3.5 мм, что позволяет использовать наушники и в проводном режиме при необходимости. Основное преимущество этой модели — это длительное время автономной работы. Наушники способны функционировать до 25 часов на одном заряде, что делает их идеальными для длительных поездок или путешествий. В целом, наушники HyperX — это отличный выбор для тех, кто ищет надежные и многофункциональные беспроводные наушники с высоким качеством звука и практичным дизайном.

Отзывы о товаре Наушники с микрофоном HyperX Cloud Mini Bluetooth накладные черный/красный




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
HyperX Cloud Mini, краткое руководство по эксплуатации
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
25
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники HyperX — это современное и стильное решение для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Эти беспроводные накладные наушники в элегантной черной цветовой гамме оснащены множеством продвинутых функций, делающих их идеальным выбором как для повседневного прослушивания музыки, так и для активного использования на протяжении всего дня. Одной из ключевых характеристик данной модели является встроенная система активного шумоподавления. Это позволит вам наслаждаться чистым и качественным звуком, не отвлекаясь на внешние шумы. Кроме того, наличие микрофона позволяет использовать наушники для звонков или участия в онлайн-конференциях. HyperX предлагает складную конструкцию наушников, что значительно упрощает их транспортировку и хранение. Отсоединяемый кабель и складная конструкция делают эти наушники удобными и универсальными для повседневного использования. Подключение к устройствам осуществляется через Bluetooth, что обеспечивает свободное перемещение и удобство использования без запутанных проводов. Для любителей классических подключений предусмотрен разъём jack 3.5 мм, что позволяет использовать наушники и в проводном режиме при необходимости. Основное преимущество этой модели — это длительное время автономной работы. Наушники способны функционировать до 25 часов на одном заряде, что делает их идеальными для длительных поездок или путешествий. В целом, наушники HyperX — это отличный выбор для тех, кто ищет надежные и многофункциональные беспроводные наушники с высоким качеством звука и практичным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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