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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка

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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - фото 1
Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - фото 2
Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Рожденный на земле
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - фото 1
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - фото 2
  • Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696187
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Загружаем...
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Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Рожденный на земле
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Изменился мир, Беги без оглядки, Компромисс, Злые дома, Совет Война, Свобода, Монгол Шуудан, Смех, Хватит, Относительность, Стили, Самые черные дни, Неси свой крест
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка

Сектор Газовой Атаки представляет новый студийный альбом «Рождённый на Земле»! Релиз включает в себя 13 композиций, одна из которых записана с коллегами по цеху, группами: «Монгол Шуудан и Смех». В записи ударных партий принял участие барабанщик группы «Казускома» - Максим Прокофьев. По мнению лидера группы Сергея Кимцова, новый альбом получился выверенным и концептуальным. Он всецело отражает нынешнюю жизнь, а так же ситуацию в мире. Вышедший ранее сингл с этого альбома «Изменился мир» очень тонко коррелирует с обострением конфликта на ближнем востоке, а обложка альбома, выполненная известным дизайнером Андреем Уваровым показывает всю безысходность людей живущих и рожденных на планете Земля, которые ощущают гнёт и давление неразрешимых ситуаций извне.

Отзывы о товаре Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сектор Газовой Атаки
Альбом (сингл)
Рожденный на земле
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Изменился мир, Беги без оглядки, Компромисс, Злые дома, Совет Война, Свобода, Монгол Шуудан, Смех, Хватит, Относительность, Стили, Самые черные дни, Неси свой крест
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Описание
Сектор Газовой Атаки представляет новый студийный альбом «Рождённый на Земле»! Релиз включает в себя 13 композиций, одна из которых записана с коллегами по цеху, группами: «Монгол Шуудан и Смех». В записи ударных партий принял участие барабанщик группы «Казускома» - Максим Прокофьев. По мнению лидера группы Сергея Кимцова, новый альбом получился выверенным и концептуальным. Он всецело отражает нынешнюю жизнь, а так же ситуацию в мире. Вышедший ранее сингл с этого альбома «Изменился мир» очень тонко коррелирует с обострением конфликта на ближнем востоке, а обложка альбома, выполненная известным дизайнером Андреем Уваровым показывает всю безысходность людей живущих и рожденных на планете Земля, которые ощущают гнёт и давление неразрешимых ситуаций извне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сектор Газовой Атаки - Рожденный на земле (Red) (4620032917570) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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