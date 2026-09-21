Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка
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Описание товара Парк Горького (Gorky Park) - Moscow Calling (4640001405556) виниловая пластинка
Moroz Records представляет полную версию легендарного альбома группы ПАРК ГОРЬКОГО – ‘MOSCOW CALLING’ на двойном тяжёлом виниле и компакт-дисках. Тридцать лет назад наш лейбл впервые издал виниловую пластинку с этим альбомом, но тогда, в силу ограничений, две композиции пришлось исключить из трек-листа. Специально для релиза 2023 года звук прошёл процесс бережного ремастеринга под контролем Художественного руководителя ПАРКА ГОРЬКОГО Алексея Белова. Тираж пластинок изготовлен по технологии DMM, чтобы более точно передать все нюансы звучания. ПАРК ГОРЬКОГО (GORKY PARK) – команда, занимавшая верхние строчки чартов MTV и Billbord. Это единственная советская рок-группа, триумфально покорившая Западный музыкальный мир.
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