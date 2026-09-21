Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка
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Описание товара Механический Пес (Дельфин) - Температура горения бумаги (4620032913329) виниловая пластинка
Температура Горения Бумаги - студийный альбом сайд-проекта Андрея Дельфина Лысикова группы Механический Пёс, выпущенный в 2020 году. Название альбома отсылает к роману великого американского фантаста Рея Бредбери 451 градус по Фаренгейту. Материал проекта был создан и записан в период с начала марта по конец апреля 2020 года в Москве в условиях домашней самоизоляции. По словам артиста это время и ситуация были использованы, чтобы наконец-то сделать то, что очень давно хотелось сделать. В записи альбома принимал участие мультиинструменталист Сергей Лебедев, который более десяти лет работает вместе с Дельфином. Андрей Вячеславович Лысиков (более известный как Дельфин) - российский поэт и музыкант. Бывший участник и автор песен хип-хоп трио Мальчишник, группы Дубовый Гаайъ и проекта Мишины дельфины. Больше известен благодаря одноименному сольному проекту.
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