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Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка

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Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото 1
Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото 2
Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Розовый 505.85 Nm
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото 1
  • Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото 2
  • Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696135
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Розовый 505.85 Nm
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Страшно, Помогите, Ощущение угрозы, Любви нужна наивность, Ты и я Вот всё и кончилось, Они любили летать
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Страшно, Помогите, Ощущение угрозы, Любви нужна наивность, Ты и я Вот всё и кончилось, Они любили летать

Отзывы о товаре Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Механический Пес (Дельфин)
Альбом (сингл)
Розовый 505.85 Nm
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Страшно, Помогите, Ощущение угрозы, Любви нужна наивность, Ты и я Вот всё и кончилось, Они любили летать
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Страшно, Помогите, Ощущение угрозы, Любви нужна наивность, Ты и я Вот всё и кончилось, Они любили летать
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Механический Пес (Дельфин) - Розовый 505.85 Nm (4620032916009) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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