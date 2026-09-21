Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка
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Описание товара Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка
Сборник с музыкой из анимационного сериала Маша и Медведь от студии Анимаккорд, выпущенный в 2024 году. Он включает композиции из мультфильма, которые звучат в различных сериях. Автор музыки к мультфильму – Василий Богатырёв. Среди песен сборника есть такие известные композиции как Три желания из серии Ловись, рыбка!, Как в кино из серии До Новых Встреч, и Песенка юных космонавтов из серии Звезда с неба. Маша и Медведь – российский анимационный сериал, созданный студией Анимаккорд и впервые вышел в 2009 году. В нем рассказывается о приключениях озорной девочки Маши и ее друга, отставного циркового медведя. Сюжет сериала основан на забавных и учебных ситуациях, в которых Маша попадает, а Медведь пытается её из них выручить.
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