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Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка

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Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото 1
Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото 2
Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Маша И Медведь
Альбом (сингл)
Песни из мультфильма
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото 1
  • Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото 2
  • Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696130
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032917808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Маша И Медведь
Альбом (сингл)
Песни из мультфильма
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Про дружбу, Три желания, Песня о чистоте, Песенка сластены, Красотка С Днем Рождения, Как в кино, Про время, Колыбельная, Песенка мушкетера, Песенка юных космонавтов, Петь как в Италии, Всё это Германия, Японская песенка, Алфавит для малышей
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка

Сборник с музыкой из анимационного сериала Маша и Медведь от студии Анимаккорд, выпущенный в 2024 году. Он включает композиции из мультфильма, которые звучат в различных сериях. Автор музыки к мультфильму – Василий Богатырёв. Среди песен сборника есть такие известные композиции как Три желания из серии Ловись, рыбка!, Как в кино из серии До Новых Встреч, и Песенка юных космонавтов из серии Звезда с неба. Маша и Медведь – российский анимационный сериал, созданный студией Анимаккорд и впервые вышел в 2009 году. В нем рассказывается о приключениях озорной девочки Маши и ее друга, отставного циркового медведя. Сюжет сериала основан на забавных и учебных ситуациях, в которых Маша попадает, а Медведь пытается её из них выручить.

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Panorama Records
Barcode
[4620032917808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Маша И Медведь
Альбом (сингл)
Песни из мультфильма
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Про дружбу, Три желания, Песня о чистоте, Песенка сластены, Красотка С Днем Рождения, Как в кино, Про время, Колыбельная, Песенка мушкетера, Песенка юных космонавтов, Петь как в Италии, Всё это Германия, Японская песенка, Алфавит для малышей
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник с музыкой из анимационного сериала Маша и Медведь от студии Анимаккорд, выпущенный в 2024 году. Он включает композиции из мультфильма, которые звучат в различных сериях. Автор музыки к мультфильму – Василий Богатырёв. Среди песен сборника есть такие известные композиции как Три желания из серии Ловись, рыбка!, Как в кино из серии До Новых Встреч, и Песенка юных космонавтов из серии Звезда с неба. Маша и Медведь – российский анимационный сериал, созданный студией Анимаккорд и впервые вышел в 2009 году. В нем рассказывается о приключениях озорной девочки Маши и ее друга, отставного циркового медведя. Сюжет сериала основан на забавных и учебных ситуациях, в которых Маша попадает, а Медведь пытается её из них выручить.
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Маша И Медведь - Песни из мультфильма (4620032917808) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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