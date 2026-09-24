Король И Шут - Герои и Злодеи (4606344052727) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Король И Шут - Герои и Злодеи (4606344052727) виниловая пластинка
«Герои и Злодеи» — четвёртый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Записан в конце 1999 — начале 2000 года на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге. Название альбома было навеяно книгой, которую подарила группе одна поклонница. В этой книге объяснялось, что все исторические персонажи, которые в своё время являлись объектами народного обожания – разбойники, воры, Робин Гуды, флибустьеры – на самом деле были не героями, а настоящими злодеями. В период записи альбома группа проводила на гастролях по несколько месяцев в году, поэтому работа над «Героями и Злодеями» была завершена в рекордно короткие сроки. В данный альбом, в отличие от предыдущих работ группы, вошли всего 13 песен, причём к композиции «Воспоминания о былой любви» Андрей Князев даже не успел написать текст, и она вошла в альбом в качестве инструментальной. Музыканты не успевали доработать ни тексты, ни аранжировки, так как альбом нужно было сделать к определённому сроку. Первой песней альбома должна была стать композиция «Ели мясо мужики», но по контракту она могла присутствовать только в одноимённом концертном альбоме. Позже, в 2001 году, студийная версия данной композиции была включена в сборник «Собрание» в качестве бонус-трека. Запись проводилась на студии «Добролёт». Группа пыталась приблизиться к современному звучанию западного панк-рока. Звукорежиссёром данного альбома стал гитарист группы «Алиса» Евгений Лёвин. По словам Андрея Князева, вокал в данном альбоме недоработан, потому что Лёвин, будучи гитаристом, наибольшее внимание уделял звучанию гитар. К тому же группа не отдала Лёвину альбом на мастеринг, хотя он просил взять его с собой – у него изначально были свои идеи по мастерингу. Вместо этого музыканты отправили альбом на мастеринг в Москву. По словам Князева, «в Москве альбом попал не в те руки, и по звуку альбом запороли». Также группе не понравилось оформление альбома, в котором он был выпущен. По словам Андрея Князева, для массового слушателя альбом оказался провальным. Тем не менее, группа достаточно хорошо воспринимает альбом «Герои и Злодеи».
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Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок, Limited Edition
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Теги товара: Король и Шут, Русский рок, Панк-рок, Limited Edition
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