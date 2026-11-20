Кипелов - Концерт С Симфоническим Оркестром (4640001406072) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб.
В наличии
Код товара: 696108
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10 070 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Кипелов - Концерт С Симфоническим Оркестром (4640001406072) виниловая пластинка
Концерт состоялся в Москве в марте этого года в Крокус Сити Холле. Данное шоу, прошедшее при полном аншлаге, стало завершением большого тура 2019-2020 годов. Всё действие было отснято на 21 видеокамеру и записано для последующего сведения звука, как в стерео, так и в многоканальном объёмном режиме. Таким образом, все те, кто успел побывать на концертах «симфонического» тура, смогут вновь погрузиться в его неповторимую атмосферу, кто этого не сделал, откроют для себя группу «КИПЕЛОВ» с новой стороны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Концерт состоялся в Москве в марте этого года в Крокус Сити Холле. Данное шоу, прошедшее при полном аншлаге, стало завершением большого тура 2019-2020 годов. Всё действие было отснято на 21 видеокамеру и записано для последующего сведения звука, как в стерео, так и в многоканальном объёмном режиме. Таким образом, все те, кто успел побывать на концертах «симфонического» тура, смогут вновь погрузиться в его неповторимую атмосферу, кто этого не сделал, откроют для себя группу «КИПЕЛОВ» с новой стороны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Кипелов - Концерт С Симфоническим Оркестром (4640001406072) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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