Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 696085
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4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Есть у меня, Я тоже был…, Мчится поезд, Сколько было звезд, Я ни разу за морем не был, Последняя любовь, Вера, Надежда, Любовь, Радуюсь, Делай свое дело, В жизни, как в темной чаще, Все сначала, Мне говорили, Дороги наши разошлись, Друзьям, Снилось мне…, Я привык бродить один, Баба, По дороге разочарований, Кто виноват?
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка
Мы Вас Любим - переиздание концертного альбома группы Воскресение, выпущенного в 1995 году. На нем представлена запись легендарного выступления, которое состоялось 16 июня 1994 года в ГЦКЗ "Россия" после 15-летнего перерыва в концертной деятельности группы. Золотой состав Воскресения исполняет лучшие песни группы. Издание представлено на двойном прозрачно-голубом виниле. Воскресение - советская и российская рок-группа. Существует с 1979 года с перерывом в 1982-1994 годах. Лидер - Алексей Романов (1979-1982, 1994 - настоящее время), Константин Никольский (1980-1981). Стиль - рок, нечто среднее между блюзом, психоделическим роком, арт-роком с элементами кантри и рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804923]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Воскресение
Альбом (сингл)
Мы Вас Любим
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Есть у меня, Я тоже был…, Мчится поезд, Сколько было звезд, Я ни разу за морем не был, Последняя любовь, Вера, Надежда, Любовь, Радуюсь, Делай свое дело, В жизни, как в темной чаще, Все сначала, Мне говорили, Дороги наши разошлись, Друзьям, Снилось мне…, Я привык бродить один, Баба, По дороге разочарований, Кто виноват?
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Мы Вас Любим - переиздание концертного альбома группы Воскресение, выпущенного в 1995 году. На нем представлена запись легендарного выступления, которое состоялось 16 июня 1994 года в ГЦКЗ "Россия" после 15-летнего перерыва в концертной деятельности группы. Золотой состав Воскресения исполняет лучшие песни группы. Издание представлено на двойном прозрачно-голубом виниле. Воскресение - советская и российская рок-группа. Существует с 1979 года с перерывом в 1982-1994 годах. Лидер - Алексей Романов (1979-1982, 1994 - настоящее время), Константин Никольский (1980-1981). Стиль - рок, нечто среднее между блюзом, психоделическим роком, арт-роком с элементами кантри и рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Воскресение - Мы Вас Любим (Crystal Blue) (4680068804923) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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