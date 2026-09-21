Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка
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Описание товара Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка
На грани добра и зла - студийный альбом российской панк-рок группы Бродячий Цирк, выпущенный в 2023 году. Альбом наполнен крепкими гитарными рифами, запоминающимися мелодиями, пронзительными текстами и неповторимой атмосферой меланхоличного панк-рока и посвящен исследованию влиянию порочной природы человека на разрушительные общественно-политические процессы современности. Лимитированное нумерованное издание представлено на цветном оранжевом виниле. Содержит вкладыш с текстами и фото. Бродячий Цирк - российская группа, играющая панк-рок с гранжевыми нотками. Группа сочиняет песни о потрясениях, которые лежат на грани социальной обстановки и внутреннего мира. О мыслях и переживаниях, которые иногда хочется скрыть даже от самого себя, о правде, которая у каждого своя. Так или иначе, сюжеты и события, о которых идёт речь в текстах Бродячего Цирка, затрагивают любого, что делает их максимально близкими и понятными даже тем, для кого подобная музыкальная форма лежит за пределами собственного вкуса.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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