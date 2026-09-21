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Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка

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Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка - фото 1
Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка - фото 2
Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Бродячий Цирк
Альбом (сингл)
На грани добра и зла
Жанр
Панк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка - фото 1
  • Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка - фото 2
  • Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696063
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Бродячий Цирк
Альбом (сингл)
На грани добра и зла
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Антиутопия, На Грани, Она Или Я, Время, 24 Часа Снег, По Разные Стороны, Маленький Страх, Зеркало, Дотлела, Ничего, Вряд Ли Кто Услышит
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка

На грани добра и зла - студийный альбом российской панк-рок группы Бродячий Цирк, выпущенный в 2023 году. Альбом наполнен крепкими гитарными рифами, запоминающимися мелодиями, пронзительными текстами и неповторимой атмосферой меланхоличного панк-рока и посвящен исследованию влиянию порочной природы человека на разрушительные общественно-политические процессы современности. Лимитированное нумерованное издание представлено на цветном оранжевом виниле. Содержит вкладыш с текстами и фото. Бродячий Цирк - российская группа, играющая панк-рок с гранжевыми нотками. Группа сочиняет песни о потрясениях, которые лежат на грани социальной обстановки и внутреннего мира. О мыслях и переживаниях, которые иногда хочется скрыть даже от самого себя, о правде, которая у каждого своя. Так или иначе, сюжеты и события, о которых идёт речь в текстах Бродячего Цирка, затрагивают любого, что делает их максимально близкими и понятными даже тем, для кого подобная музыкальная форма лежит за пределами собственного вкуса.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Бродячий Цирк - На грани добра и зла (Orange) (4620032917532) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Бродячий Цирк
Альбом (сингл)
На грани добра и зла
Жанр
Панк-рок
Трек-лист
Антиутопия, На Грани, Она Или Я, Время, 24 Часа Снег, По Разные Стороны, Маленький Страх, Зеркало, Дотлела, Ничего, Вряд Ли Кто Услышит
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Россия
Описание
На грани добра и зла - студийный альбом российской панк-рок группы Бродячий Цирк, выпущенный в 2023 году. Альбом наполнен крепкими гитарными рифами, запоминающимися мелодиями, пронзительными текстами и неповторимой атмосферой меланхоличного панк-рока и посвящен исследованию влиянию порочной природы человека на разрушительные общественно-политические процессы современности. Лимитированное нумерованное издание представлено на цветном оранжевом виниле. Содержит вкладыш с текстами и фото. Бродячий Цирк - российская группа, играющая панк-рок с гранжевыми нотками. Группа сочиняет песни о потрясениях, которые лежат на грани социальной обстановки и внутреннего мира. О мыслях и переживаниях, которые иногда хочется скрыть даже от самого себя, о правде, которая у каждого своя. Так или иначе, сюжеты и события, о которых идёт речь в текстах Бродячего Цирка, затрагивают любого, что делает их максимально близкими и понятными даже тем, для кого подобная музыкальная форма лежит за пределами собственного вкуса.


Теги товара: Limited Edition
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