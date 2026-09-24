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Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню
Жанр
Шансон
Трек-лист
38 Узлов, По Первому Сроку, Я Корабль Конвоя, Бабий Яр, Камикадзе, Дорога Длинною В Жизнь, В Горах Афгани, Монолог Пилота "Черного Тюльпана", Первый-Второй, Здравствуй, Сержант!, А, Может, Не Было Войны?, Ау, Где-Нибудь, Как-Нибудь, На Плантациях Любви, Необычно, Незнакомо, Зима, Глухари, Серый В Яблоках Конь, Мой Двор, Утиная Охота
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка

"Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню
Жанр
Шансон
Трек-лист
38 Узлов, По Первому Сроку, Я Корабль Конвоя, Бабий Яр, Камикадзе, Дорога Длинною В Жизнь, В Горах Афгани, Монолог Пилота "Черного Тюльпана", Первый-Второй, Здравствуй, Сержант!, А, Может, Не Было Войны?, Ау, Где-Нибудь, Как-Нибудь, На Плантациях Любви, Необычно, Незнакомо, Зима, Глухари, Серый В Яблоках Конь, Мой Двор, Утиная Охота
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню" - альбом-компиляция 2019 года на двойном виниле лучших раннее изданных песен советского и российского певца, автора-исполнителя Александра Розенбаума. Александр Яковлевич Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (1996). Народный артист Российской Федерации (2001).


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Александр Розенбаум - Я Хотел Бы Подарить Тебе Песню (4640004138413) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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