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Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка

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Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 1
Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 2
Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 3
Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.IV
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 1
  • Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 2
  • Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 3
  • Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.IV
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Midnight Dancer, Young Fingers Get Burnt, Bye Bye Superman, Don't Kiss A Crocodile, Lucifer's Lover, Born To Reggae, Hit Medley p.2, Dreamin', Once In A Blue Moon, Prison Of Love, The End Of The Show
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка

Музыкальный лейбл Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин представляют коллекцию лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх. Коллекция будет состоять из четырех виниловых пластинок. Группа Arabesque появилась в 1977 году на модной волне того времени на женские диско-коллективы, в которых женский вокал играл главную роль. Состав группы в самом начале её карьеры постоянно менялся, однако уже в 1979 году в состав группы вошла 17-летняя Сандра Лауэр. Сандра сразу заняла основательную позицию лидирующего вокала в группе, и затем вокал в большинстве песен принадлежал именно Сандре.

Отзывы о товаре Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.IV
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Midnight Dancer, Young Fingers Get Burnt, Bye Bye Superman, Don't Kiss A Crocodile, Lucifer's Lover, Born To Reggae, Hit Medley p.2, Dreamin', Once In A Blue Moon, Prison Of Love, The End Of The Show
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
16+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный лейбл Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин представляют коллекцию лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх. Коллекция будет состоять из четырех виниловых пластинок. Группа Arabesque появилась в 1977 году на модной волне того времени на женские диско-коллективы, в которых женский вокал играл главную роль. Состав группы в самом начале её карьеры постоянно менялся, однако уже в 1979 году в состав группы вошла 17-летняя Сандра Лауэр. Сандра сразу заняла основательную позицию лидирующего вокала в группе, и затем вокал в большинстве песен принадлежал именно Сандре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Arabesque - The Best Of Vol.IV (4640004137911) виниловая пластинка - по цене 2470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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