Top.Mail.Ru
Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - фото 1
Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - фото 2
Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.I
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - фото 1
  • Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - фото 2
  • Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.I
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Monkey, Buggy Boy, Friday Night, In For A Pound, Fly High Little Butterfly, Caballero, Hit The Jackpot, Peppermint Jack, Zanzibar, Billy's Barbeque, Rock Me After Midnight, City Cats
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка

Музыкальный лейбл Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин представляют коллекцию лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх. Коллекция будет состоять из четырех виниловых пластинок. Группа Arabesque появилась в 1977 году на модной волне того времени на женские диско-коллективы, в которых женский вокал играл главную роль. Состав группы в самом начале её карьеры постоянно менялся, однако уже в 1979 году в состав группы вошла 17-летняя Сандра Лауэр. Сандра сразу заняла основательную позицию лидирующего вокала в группе, и затем вокал в большинстве песен принадлежал именно Сандре.

Отзывы о товаре Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.I
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Monkey, Buggy Boy, Friday Night, In For A Pound, Fly High Little Butterfly, Caballero, Hit The Jackpot, Peppermint Jack, Zanzibar, Billy's Barbeque, Rock Me After Midnight, City Cats
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный лейбл Bomba Music совместно с Фирмой Грамзаписи Никитин представляют коллекцию лучших хитов немецкой поп-группы Arabesque, выпущенные в 70-80-хх. Коллекция будет состоять из четырех виниловых пластинок. Группа Arabesque появилась в 1977 году на модной волне того времени на женские диско-коллективы, в которых женский вокал играл главную роль. Состав группы в самом начале её карьеры постоянно менялся, однако уже в 1979 году в состав группы вошла 17-летняя Сандра Лауэр. Сандра сразу заняла основательную позицию лидирующего вокала в группе, и затем вокал в большинстве песен принадлежал именно Сандре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Arabesque - The Best Of Vol.I (4640004137881) виниловая пластинка - по цене 2470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...