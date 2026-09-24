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Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка

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Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка

Второй студийный альбом английской рок-группы, первоначально выпущенный в октябре 1970 года. Это их последний альбом с оригинальным гитаристом Энтони Филлипсом и единственный альбом с барабанщиком Джоном Мейхью. Прекрасный альбом содержит проникновенные эпические Looking For Someone, White Mountain, Visions Of Angels и Stagnation, а также нежную виньетку Dusk и ранний фаворит на концертах The Knife.

Отзывы о товаре Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй студийный альбом английской рок-группы, первоначально выпущенный в октябре 1970 года. Это их последний альбом с оригинальным гитаристом Энтони Филлипсом и единственный альбом с барабанщиком Джоном Мейхью. Прекрасный альбом содержит проникновенные эпические Looking For Someone, White Mountain, Visions Of Angels и Stagnation, а также нежную виньетку Dusk и ранний фаворит на концертах The Knife.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Genesis - Trespass (2007 Stereo Mix) (2024 Reissues) (0603497829590) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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