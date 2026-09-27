Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 695975
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Загружаем...
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Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка
Whats It Gonna Takex - сорок третий студийный альбом певца Вана Моррисона, вышедший в 2022 году. В альбом вошли 14 новых композиций и записи выступлений певца на живых концертах.. Ван Моррисон - автор-исполнитель песен из северной Ирландии, который добился успеха в США в конце 60-х годов, а потом в Великобритании и в других странах. Ван Моррисон - музыкант мультинструменталист, он играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Работает в смешанном жанре фолк-музыки с блюзом, соулом, джазом и госпелом. Музыковеды изобрели специальный термин кельтский соул для обозначения творчества Вана Моррисона. За свою творческую карьеру Ван Моррисон записал несколько десятков студийных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Whats It Gonna Takex - сорок третий студийный альбом певца Вана Моррисона, вышедший в 2022 году. В альбом вошли 14 новых композиций и записи выступлений певца на живых концертах.. Ван Моррисон - автор-исполнитель песен из северной Ирландии, который добился успеха в США в конце 60-х годов, а потом в Великобритании и в других странах. Ван Моррисон - музыкант мультинструменталист, он играет на гитаре, клавишных, ударных, саксофоне и губной гармошке. Работает в смешанном жанре фолк-музыки с блюзом, соулом, джазом и госпелом. Музыковеды изобрели специальный термин кельтский соул для обозначения творчества Вана Моррисона. За свою творческую карьеру Ван Моррисон записал несколько десятков студийных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Van Morrison - Whats It Gonna Take? (0602445182299) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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